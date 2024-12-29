فضل الأذكار والتسابيح في حياة المسلم.. إزالة الذنوب والآثام

فضل الأذكار والتسابيح.. الأذكار والتسابيح هي من أبرز العبادات التي يحرص المسلم على ممارستها يومياً، لم لها من فوائد عظيمة فى تقوية العلاقة مع الله تعالي وتطهير القلب والروح، فهي ليست مجرد كلمات تتلي على اللسان، بل هي عبادة تعكس ايمتن المسلم وتفامبه فى طاعة الله.

ومن أبرز فوائد الأذكار والتاسبيح تكفير الذنوب والأثام، حيث تعتبر وسيلة للتوبة والمغفرة، إذا يقال أن الذكر يزيل الذنوب كما يزيل الماء الصدأ من الحديد، بالإضافة إلى ذلك تساعد الأذكار فى جلب السكينة والطمانينة إلى القلوب، ولذا ينشر الموجز فى التقرير التالي، فضل الأذكار والتاسبيح فى حياة المسلم.

فضل الأذكار والتسابيح

فضل الأذكار والتسابيح

سأل أحد الأشخاص الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن ثواب الأذكار والتسابيح وهل تكفر الذنوب؟ وكان الجواب في غاية الأهمية.

ثواب الأذكار والتسابيح

أجاب الدكتور العوضي بأن الذكر من أعظم العبادات وأحب الأعمال إلى الله. وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا" (الأحزاب: 35)، مما يدل على الأجر العظيم الذي يحصل عليه المسلم بذكره لله، كما أشار الدكتور العوضي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت"، مما يوضح الفارق الكبير بين المؤمن الذي يكثر من ذكر الله وبين من لا يذكره.

وأضاف الدكتور العوضي أن "الباقيات الصالحات" التي وردت في القرآن الكريم تعني الأذكار والتسابيح، كما في قوله تعالى: "وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا" (الكهف: 46)، لذلك، يعتبر الذكر من أعظم العبادات التي تساهم في محو الذنوب، وتؤدي إلى البركة في الرزق، وتساعد على مغفرة السيئات.

فضل الأذكار والتسابيح

فضل الذكر عقب الصلاة

من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذكر بعد الصلاة. وقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن الذكر بعد الصلاة، سواء كان جهرًا أو سرًا، جائز ولا حرج فيه، كما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ" (النساء: 103)، مما يدل على أنه لا صيغة محددة للذكر بعد الصلاة، ويجوز للمسلم أن يذكر الله في أي وقت بعد أداء الصلاة.

وقد استدل العلماء بما ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- حيث قال: “رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم”، والجهر بالذكر له فوائد عديدة، منها إيقاظ الغافلين، واستحضار القلوب، وزيادة البركة في المحيطين بالمصلين.

فضل الأذكار والتسابيح

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