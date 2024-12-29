عماد رشاد .. تزوج من حسناء التسعينات وابتعد عن الأضواء بعد رحيل صديق عمره

عماد رشاد، فنان جمع بين الموهبة والاجتهاد في آن واحد، فتسلّق سلالم الشهرة بنفسه، وقدّم مزيجاً متنوعاً من الشخصيات خلال مسيرته الفنية، فكان الرجل الطيّب والمتسامح تارةً، وفي بعض الأعمال كان الشرير الذي يسعى لإثارة المشاكل.

وعلى الرغم من أن عماد رشاد، يعاني من تلعثمٍ في نطق حرف الراء، إلا أنّه اعتبر الأمر فرصة له كي يصقل معالم شخصيته الكوميدية، ويعرض موقع الموجز إليكم قصة حياة واسرار الفنان عماد رشاد.

معلومات عن الفنان عماد رشاد

ولد 3 ديسمبر عام 1951، وانضم إلي فرقة مسرح محمد صبحي ولكن سرعان ما تركها، بسبب طلب صبحي منه التفرغ التام للعمل معه وهذا رفضه رشاد.



تخرج النجم عماد رشاد من معهد الفنون المسرحية، ودخل المجال الفني بعدة أعمال فنية درامية كانت سبب شهرته.

تألق في مسلسل “العطار والسبع بنات” مع الفنان نور الشريف، وفي مسلسل “أبو ضحكة جنان”، وفي مسلسل “ألف ليلة وليلة” ومسلسل “عائلة مجنونة جدا”.

كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية أبرزهم فيلم آه وآه من شربات، امريكا شيكا بيكا، إثنين في قفص، البوليس النسائي.

الفنان عماد رشاد

أقرب فنان لـ عماد رشاد

تحدث عماد رشاد في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي عن أقرب صديق له قائلاً: فاروق الفيشاوي ليه مكان فى بيتى وأنا لي مكان فى بيته، لو الشهر 30 يوم كنت بقابل فاروق 25 يوم.

وأضاف: صداقة عمرها 50 سنة، وهو صديق العمر وجميع ذكرياتي معه، وتألمت بشدة لرحيله ولا أتحمل فراق صديق العمر.

عماد رشاد وفاروق الفيشاوي

واستكمل قائلا: أنا عمرى ما روحت عزاء لوحدى أبدا، كان دائما معايا فاروق والعزاء الوحيد الذي ذهبت إليه بدونه كان عزاؤه.

من هي زوجة الفنان عماد رشاد ؟

تزوج عماد رشاد من الفنانة المعتزلة راوية صالح، والتي اعتزلت الفن في التسعينات حتي تتفرع لرعاية ابنائها ياسمين ونديم.

الفنانة راوية صالح

أعمال شارك في كتابتها

شارك النجم عماد رشاد في كتابة العديد من الأعمال التليفزيونية أهمها مسلسل "القرار الأخير" عام 2004، والسهرة التلفزيونية "حبيبتي من تكون".

آخر أعمال عماد رشاد

شارك عماد رشاد مؤخرا في فيلم "الهوي سلطان" بطولة منة شلبي ، أحمد داوود، حيث جسد رشاد خلال العمل دور والد منة شلبي والذي قدم الدور بشكل مؤثر أبكي الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم عن الرومانسية و العلاقات والحب بين الأصدقاء، وشارك في العمل منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى.

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