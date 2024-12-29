ما الهدف من تصريحات وزير الخارجية السوري الجديد عن مصر؟

سيطرت تصريحات وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني عن مصر علي المشهد السياسي، وحازت علي اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام المصرية والسورية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز تصريحات وزير الخارجية السوري الجديد عن العلاقة بين مصر وسوريا، والهدف منها في ظل استبعاد زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لسوريا في الوقت الحالي.

تصريحات وزير الخارجية السوري الجديد عن مصر

وقال وزير الخارجية السوري الجديد إن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات مهمة واستراتيجية مع مصر، تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شئونهما.

سوريا

وكتب وزير الخارجية السوري الجديد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "نتطلع إلى بناء علاقات مهمة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شئونهما".

هل سيقوم وزير الخارجية ابزيارة قريبة لـ سوريا؟

وجاءت تصريحات وزير الخارجية السوري الجديد بعد تردد أنباء عن زيارة مفترضة لـ وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إلى دمشق، إلا أن مصادر رفيعة المستوي أكدت استبعاد حدوث مثل هذه الزيارة في التوقيت الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن ما تردد بشأن زيارة قريبة لوزير الخارجية إلى سوريا وعقد مباحثات مع وزير الخارجية السوري الجديد غير صحيح.

وأكدت المصادر أن مصر ما زالت في مرحلة ترقب لتطورات الأوضاع في الداخل السوري، وتقييم رؤية الإدارة الجديدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

حقيقة مباحثات وزير الخارجية السوري الجديد ونظيره المصري

ولم تعلن مصر حتى الآن عن أي تواصل رسمي مع القيادة الجديدة في سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، أو عقد مباحثات بين وزير الخارجية السوري الجديد ونظيره المصري.

وزير الخارجية المصري

أبرز المناصب التي تقلدها وزير الخارجية السوري الجديد

وأشارت العديد من التقارير إلى أن وزير الخارجية السوري الجديد يعرف بلقب "زيد العطار" (وكان يُعرف باسم: حسام الشافعي وأبو عائشة) هو اسم حركي لرئيس الإدارة السياسية التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، التي تسيطر على معظم سوريا كسلطة أمر واقع منذ 9 ديسمبر 2024.

ويعد وزير الخارجية السوري الجديد من مؤسسي جبهة النصرة مع أبو محمد الجولاني وينحدر من قرية أبو راسين بريف الحسكة، وكان يقيم في تركيا حتى عام 2024.

وتولي وزير الخارجية السوري الجديد منصب المسؤول الإعلامي لمركزية جبهة النصرة وكان مشرفاً على المراسلات بين الجولاني وأمرائهم الأولين في داعش والقاعدة.

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