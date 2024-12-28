وزير الخارجية يكشف عن حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري الجابوني الذي عُقد في العاصمة ليبرفيل، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الجابون.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مشاركة وزير الخارجية في ملتقى الأعمال المصري-الجابوني، والمباحثات التي تم عقدها لزيادة التعاون في مختلف المجالات بين مصر والجابون.

وزير الخارجية يشارك في ملتقى الأعمال المصري-الجابوني

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على ملتقى الأعمال المصري-الجابوني يعد منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً على توجيهات الرئيس السيسي بدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة من خلال توسيع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للانخراط في السوق الجابونية

كما أكد وزير الخارجية استعداد مصر للانخراط في السوق الجابونية ودعم خطط التنمية الشاملة وتقديم خبراتها في مختلف المجالات، خاصة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء والإنشاءات والدواء والزراعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية

وتطرق وزير الخارجية للحديث عن الدور المحوري الذي تضطلع به شركات القطاع العام والخاص فى دعم التنمية بالقارة الأفريقية، منوهاً إلى حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية الذى تجاوز 14 مليار دولار، مبرزًا السمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية لإنجازها المشروعات في أوقات قياسية وبأسعار تنافسية.

تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والجابون

من ناحية أخري، شهد ملتقى الأعمال المصري-الجابوني مناقشات موسعة بين الوزراء والمستثمرين الجابونين، ورجال الأعمال وممثلى الشركات المصرية حول تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

مقترحات لمشروعات تنموية بين مصر والجابون

وقدم الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية مقترحات حول المشروعات التنموية التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع الجانب الجابوني، خاصة في مجالات إنشاء الطرق، تطوير الموانئ، والطاقة المتجددة.

تعزيز التعاون في القطاع الزراعي بين مصر والجابون

كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون في القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والتصنيع.

وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الجابوني

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية عقد أمس الجمعة، لقاءً ثنائياً مع ريجيه أونانجا ندياي، وزير الخارجية والتكامل دون الإقليمي والجابونيين بالخارج، في العاصمة ليبرفيل، في إطار زيارته الرسمية إلى الجابون.

وزير الخارجية

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الخارجية بالعلاقات المميزة التي تجمع مصر والجابون، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، منوهًا إلى اصطحابه ممثلين عن كبرى الشركات الحكومية والخاصة المصرية، لاستكشاف فرص الاستثمار فى الجابون، خلال الفترة المقبلة، لزيادة الاستثمارات وتعزيز التجارة البينية بين البلدين، والتركيز على المجالات الاقتصادية التي تحتاجها الجابون، وأهمها البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والدواء.

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