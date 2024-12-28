الجابون تدعم خالد العناني كمرشحاً إفريقياً لمنصب مدير عام اليونسكو

إلتقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته الرسمية إلى الجابون، الجمعة ، مع "أوليجي انجيما" رئيس جمهورية الجابون في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية .

ضرورة تطوير التعاون بين البلدين



نقل الدكتور بدر عبد العاطي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الجابوني، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون مع الجابون في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بعد زيارة الرئيس الجابوني الأخيرة إلى القاهرة خلال نوفمبر الماضي، ولإعطائها دفعة قوية لتنفيذ مخرجات الزيارة.





مصر تؤكد على موقفها الثابت من دعم الجابون

كما أكد على دعم مصر لمسار المرحلة الإنتقالية في الجابون، والجدول الزمني الخاص بإستكمال إستحقاقات المرحلة الإنتقالية، مقدماً التهنئة على نجاح الإستفتاء على الدستور الجابوني.



كما تطرقت الجانبين إلى أهمية دعم التعاون الإقتصادى بين البلدين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري، مشيراً إلى الفرص الواعدة للشركات المصرية للمساهمة بمشروعات التنمية في الجابون، مطالباً الوفد المصاحب له من ممثلي كبرى الشركات المصرية لبحث فرص الإستثمار في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والدواء والإسكان والإتصالات.





الجابون تسحب مرشحها لمنصب مدير عام اليونسكو لصالح المرشح المصري





وشارك فى اللقاء الدكتور خالد العنانى مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، حيث إستعرض رؤيته بالنسبة لترشحه للمنصب، مؤكداً أنه مرشحاً لجميع الدول الإفريقية والعربية فى سباق الترشح.

من جانبه، طلب الرئيس "أوليجي انجيما" نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن تقديره للحفاوة التى تلقاها خلال زيارته الأخيرة إلى مصر.

كما أشاد بالدور القيادي الذي تلعبه مصر في دعم الإستقرار والتنمية في القارة الإفريقية معرباً عن تطلع الجابون إلى تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

وأعلن الرئيس الجابوني خلال اللقاء عن قراره بسحب المرشح الجابوني فى سباق اليونسكو تقديراً لرئيس الجمهورية، ودعم الجابون للدكتور خالد العنانى فى سباق الترشح بإعتباره المرشح الإفريقى، وقامت الحكومة الجابونية بإصدار بيان رسمى ناشدت فيه دعم الترشيح المصرى.

إقرأ أيضاً

الرئيس السيسي يكشف عن أهمية انضمام أذربيجان لعضوية مجموعة الدول الثماني النامية

الرئيس السيسي يطلق حزمة من المبادرات خلال قمة منظمة الدول الثمانى