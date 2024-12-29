ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج 2024.. صدارة خضراء

انتهت منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26" بعد ختام الجولة الثالثة والتي تقام في دولة الكويت.

بدأت بطولة كأس الخليج في الكويت يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير المقبل، وتضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين والعراق واليمن.

شهدت الجولة الأولى انتصارات للبحرين والعراق على السعودية واليمن على التوالي بينما في الجولة الثانية، تمكن منتخب السعودية من تحقيق فوز صعب على اليمن بنتيجة 3-2.

أما في الجولة الثالثة، فقد فاز منتخب السعودية على العراق 3-1، بينما حقق اليمن انتصاراً على البحرين بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج

ويستعرض “ الموجز” ترتيب المجموعة الثانية في كأس خليجي بالنسخة 26 على النحو التالي..

السعوية / 6 نقاط

البحرين /6 نقاط

اليمن / 3 نقاط

العراق / 3 نقاط.

المتأهلون والمودعون من كأس الخليج العربي

اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي خليجي 26 (كأس الخليج العربي) بعد انتهاء منافسات دور المجموعات مساء اليوم، والتي شهدت مفاجآت مثيرة.

أسدل الستار على دور المجموعات مساء أمس السبت بفوز السعودية المثير على العراق، وسقوط البحرين المفاجئ أمام اليمن.

حيث انتصر منتخب السعودية على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، بينما حقق اليمن فوزًا على البحرين بنتيجة 2-0.

من أبرز مفاجآت البطولة الحالية هو خروج منتخب العراق، حامل اللقب، من دور المجموعات.

وفيما يلي المتأهلون إلى نصف كأس الخليج 26 والمودعون.

المتأهلون إلى نصف نهائي خليجي 26:

الكويت وعمان (من المجموعة الأولى)

السعودية والبحرين (من المجموعة الثانية)

المودعون من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26):

قطر والإمارات (من المجموعة الأولى)

اليمن والعراق (من المجموعة الثانية)

جدول مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الخليج

موعد مباراة نصف النهائي الأول: يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة نصف النهائي الثاني: يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

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تردد قناة الكاس القطرية Alkass TV الناقلة لـ مباريات خليجي 26

