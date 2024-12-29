القرآن الكريم بلا إعلانات.. رؤية جديدة للاستماع الروحي

في خطوة غير مسبوقة، قررت إذاعة القرآن الكريم إلغاء الإعلانات بهدف تعزيز المحتوى الإذاعي والتركيز على الطابع المميز لإذاعة القرآن الكريم.

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القرآن الكريم بلا إعلانات

قرر مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، عن قرار نقله للإعلانات التجارية من إذاعة القرآن الكريم إلى الإذاعات الأخرى التابعة للهيئة، وذلك ابتداءً من الأول من يناير 2025.

وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة من لجنة الإهداءات والسياسات الإعلانية بالهيئة، والتي أوصت بهذا التغيير بهدف توفير بيئة إعلامية مناسبة لمستمعي إذاعة القرآن الكريم، التي تعد واحدة من أبرز وأهم الإذاعات الدينية في العالم الإسلامي.

كما أعرب المسلماني عن شكره العميق للمهندس خالد عبد العزيز، الذي لعب دورًا بارزًا بالتعاون مع وزارة المالية لضمان توفير دعم مالي يعوض أي انخفاض محتمل في إيرادات الإعلانات جراء نقلها إلى الإذاعات الأخرى.

القرآن الكريم

وأثارت قرارات المجلس المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً، فبينما رأى أكاديميون وخبراء أن هذه الضوابط الجديدة «جيدة»، و«تصب في مصلحة الإعلام المصري»، وتسهم في «الحد من فوضى تلك البرامج»، رأى آخرون أنها «تعد تغولاً من المجلس على المؤسسات الإعلامية».

وتضمنت قرارات المجلس 3 بنود، أولها «منع المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور، ومنع جميع الإعلانات بهذه البرامج، وتحديد مدتها».

أهمية ضبط أداء البرامج الدينية

وأكد المجلس، الذي يختص بالإشراف على صناعة الإعلام في بيان له على «أهمية ضبط أداء البرامج الدينية لتؤدي رسالتها المنشودة، والإسهام في إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية .

وأبدى أكاديميون، من بينهم أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة الدكتورة ليلى عبد المجيد، ترحيبهم بالقرارات الجديدة، وأكدت الدكتورة ليلى أن «عدم وجود إعلانات بالبرامج الدينية أمر مهم؛ نظراً لطبيعة هذه البرامج»، مشيرة إلى أن «المدة التي حددها المجلس لهذه البرامج - 30 دقيقة - مناسبة للغاية».

وبينما تم منع جميع الإعلانات بأشكالها كافة خلال بث البرامج الدينية، فإنه يسمح بها فقط قبل بداية بث البرنامج أو بعد نهايته، كما تم تحديد مدة البرنامج الديني، بحيث لا تزيد على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة، ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويُستثنى من هذا البند البرامج التي تستضيف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية.

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