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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

نبيلة عبيد تتحدث لـ الموجز عن تكريمها وذكرياتها بمهرجان القاهرة السينمائي وعودتها للدراما

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

قدمت الفنانة نبيلة عبيد أبرز الأعمال في السينما المصرية التي تعتبر من التراث المصري الأصيل ورمز من رموز صناعة السينما المصرية، حيث قدمت عدة أفلام منها "الراقصة والسياسي"، "المرأة والساطور"، "اغتيال مدرسة"،  "توت توت"، "العذراء والشعر الأبيض"،  "كشف المستور"، "رابعة العدوية" ومن أعمالها الدرامية "العمة نور".

في إطار ذلك كان لـ الموجز  لقاء مع الفنانة القديرة نبيلة عبيد خلال السطور التالية.

نبيلة عبيد 

جوائز نبيلة عبيد في عام 2024

كرمت الفنانة نبيلة عبيد مؤخرًا في المؤتمر العلمي وقالت في تصريحاتها الخاصة، أنها ممتنة بهذا التكريم خاصة عندما يكون من خبراء الإعلام وأساتذة كبار.

كما تسلمت نبيلة عبيد جائزة "آمال العمدة" عن مجمل أعمالها الفنية خلال حفل توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي لعام 2024، الذي أقيم في قاعة محمد حسين هيكل بنقابة الصحفيين، وأشادت بأهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي وصفته بأنه جزء من تاريخها الفني، مؤكدة حرصها الدائم على المشاركة في فعالياته.

نبيلة عبيد 

رأي نبيلة عبيد في مهرجان القاهرة السينمائي لعلم 2024 

وقالت نبيلة عبيد: "مهرجان القاهرة له مكانة خاصة في قلبي، وهو من أهم المهرجانات التي وعيت عليها، أول جائزة حصلت عليها كانت من هذا المهرجان، مما جعلني أشعر بقيمته وأهميته".

وأضافت: "هناك الكثير من الأفلام القديمة التي تحتاج إلى ترميم، وأنا سعيدة للغاية عندما أرى هذه الجهود المبذولة للحفاظ على تراثنا السينمائي."

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عودة نبيلة عبيد للدراما

كما  أعلنت نبيلة عبيد عن عودتها للدراما التلفزيونية بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسل جديد بعنوان "جذوة"، وهو إنتاج سعودي مصري مشترك، من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025. 

وأعربت  نبيلة عبيد عن حماسها للعمل الذي يختلف تماماً عن أدوارها السابقة، مشيرة إلى أن المسلسل يمثل أولى تجاربها في الدراما السعودية.

وقالت: "الشخصية التي أقدمها في جذوة جديدة وغير مألوفة بالنسبة لي، وأنا متحمسة جداً للعمل مع فريق يضم فنانين من مصر والسعودية."

نبيلة عبيد 

أخر أعمال نبيلة عبيد 

يُذكر أن أخر ظهور للفنانة نبيلة عبيد كان في مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، بمشاركة نجوم كبار مثل نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.

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