في عيد ميلادها.. عفاف رشاد ما بين أضواء الفن وتفاني الأمومة

الفنانة عفاف رشاد هي واحدة من أبرز الفنانات التي تميزت بأداء أدوار متنوعة، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكر، وتركت بصمة في الدراما والسينما والمسرح.

في عيد ميلادها، يرصد الموجز أبرز محطات حياتها خلال السطور التالية.

عفاف رشاد

غناء عفاف رشاد

درست عفاف رشاد الموسيقى في الكونسرفتوار، وكان للغناء نصيب كبير من حياتها، حيث شاركت في عدة أوبرات على خشبة المسرح. إلا أن عشقها للفن دفعها بعد ذلك إلى دخول عالم التمثيل.

أبرز أعمال عفاف رشاد

قدمت الفنانة عفاف رشاد أدوار مميزة في الدراما، "زواج سعيد جدًا"، و"نساء في الغربة"، و"آدم وجميلة"، بالإضافة إلى "اللهم إني صايم" و"لعبة إبليس".

كما شاركت عفاف رشاد في مسرحيات منها "خرابيش" و"المشاغبون في المستشفى"، وقد أظهرت فيها مهارتها الكبيرة في التمثيل المسرحي الذي يحتاج إلى حضور قوي وتفاعل مباشر مع الجمهور.

كما كان لها حضور بارز في السينما، حيث شاركت في أفلام ذات طابع درامي واجتماعي مثل "المحترفون"، "لن أغفر أبدًا"، "نساء خلف القضبان"، و"العذراء والشعر الأبيض"، إضافة إلى "عبده موتة" و"قلب الأسد"، والتي كانت من بين أشهر أعمالها السينمائية.

زيجات عفاف رشاد

تزوجت الفنانة عفاف رشاد من المنتج سامي العدل، والزيجة الثانية من محمد السبكي وانجبت منه ابنها عمر.

وقد تحدثت عفاف رشاد عن في عدة لقاءات إعلامية، حيث عبرت عن ندمها على انفصالها عن زوجها، وذلك بسبب تربية ابنها بعيدًا عن والده.

وأوضحت أن سبب الطلاق كان بسبب عشق محمد السبكي للنساء، مما دفعها إلى اتخاذ قرار الانفصال.

إلا أن هذا الانفصال لم يمنعها من الاستمرار في تقديم أدوارها الفنية، بل كان له دور في تطوير علاقتها بابنها الوحيد عمر، الذي أصبح مصدر فخرها الأكبر، فقد كرست عفاف رشاد حياتها لتربية نجلها، وخصصت له كل وقتها واهتمامها، وهو ما جعلها توقف مشوارها الفني لفترة تصل إلى سبع سنوات لتكون إلى جانبه.

أمومة عفاف رشاد

تعتبر الفنانة عفاف رشاد أن تربية ابنها الوحيد، "عمر"، هي أنجح أدوارها في الحياة، فقد كرست وقتها وطاقتها لتربيته وتوجيهه، ورغم التحديات التي واجهتها، إلا أنها كانت حريصة على أن يكون ابنها متفوقًا.

وعبرت في عدة لقاءات عن سعادتها وفخرها الكبير بما حققه ابنها في مجال الطب، حيث أصبح جراحًا في مجال المخ والأعصاب في اسكتلندا.

كانت عفاف تذاكر له دروسه بنفسها، وتحرص على مرافقته في الامتحانات، بل كانت تضع له لافتة كتب عليها "دكتور عمر" على باب غرفته.

وقد قالت في إحدى تصريحاتها: "الأمومة مشروعي الأول.. استعديت لابني أن أكون له مدرسة جيدة، فكنت أذاكر البيولوجي مع الدكتورة الصيدلانية عشان ما أغلطش قدامه"، مشيرة إلى مدى حرصها على أن تكون داعمة له في جميع مراحل حياته. ورغم سفره إلى الخارج، إلا أن العلاقة بينهما لم تتأثر، حيث أكدت أن ابنها يحرص على التواصل معها بشكل يومي، حيث تتلقى منه ما يقرب من ست مكالمات يوميًا.

عفاف رشاد

تعاون فني بعد الانفصال مع محمد السبكي

على الرغم من حياتها الشخصية المليئة بالتحديات، إلا أن الفنانة عفاف رشاد حافظت على مكانتها في الوسط الفني، وواصلت التعاون مع المنتج محمد السبكي في العديد من الأعمال.

من بين الأفلام التي شاركت فيها مع السبكي، نجد "قلب الأسد"، و"عبده موتة"، و"سمير أبو النيل"، كما تعاونت مع شقيقه أحمد السبكي في أفلام أخرى، حيث أثبتت من خلالها قدرتها على التألق في أدوار متنوعة ومختلفة.



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