وفاة جيمي كارتر.. قادة ورؤساء دول العالم ينعون الرئيس الأمريكي الأسبق

خيمت أصداء وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ليس علي الولايات المتحدة الأمريكية فحسب ولكن علي العالم بأثره، وسط إشادات بسبب الإرث الكبير الذي تركه من الإنجازات في مجالات شتى من الدبلوماسية إلى الأعمال الخيرية.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز رؤساء وقادة العالم الذين نعوا الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بعد وفاته.

بايدن يعلن 9 يناير حداد وطني علي جيمي كارتر

ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، أصدر مرسومًا حدّد بموجبه التاسع من يناير المقبل يوم حداد وطني تكريمًا للرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي توفيأمس الأحد عن 100 عام.

جيمي كارتر

وقال بايدن في المرسوم الذي نشرته الرئاسة الأمريكية على موقعها الإلكتروني: "أدعو الشعب الأمريكي للتجمّع في هذا اليوم في أماكن العبادة الخاصة بهم لتكريم ذكرى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمس كارتر الابن"، مضيفا: "أدعو شعوب العالم الذين يشاركوننا حزننا للانضمام إلينا" في تكريم ذكرى الرئيس الـ39 للولايات المتحدة.

ونعي بايدن جيمي كارتر قائلًا: "اليوم، فقدت أمريكا والعالم زعيمًا استثنائيًا ورجل دولة غير عادي وشخصًا محبًا للخير لأقصى حد، على مدى ستة عقود، تشرفنا بأن يكون جيمي كارتر صديًقا عزيزًا، لكن الشيء غير العادي في جيمي كارتر هو أن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أمريكا والعالم الذين لم يقابلوه أبدا اعتبروه صديقًا عزيزًا أيضًا".

بهذه الكلمات ترامب ينعي جيمي كارتر

وفي نفس الصدد، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في بيان: "لقد جاءت التحديات التي واجهها جيمي كارتر كرئيس في وقت محوري لبلدنا، وبذل كل ما في وسعه لتحسين حياة جميع الأمريكيين، ولهذا السبب، ندين له جميعًا بالامتنان، أنا وميلانيا مع عائلة كارتر وأحبائهم خلال هذا الوقت العصيب، نحث الجميع على ألا ينسوهم في صلواتهم وأن يظل حبهم في قلوبهم"

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الرئيس الفرنسي ينعي جيمي كارتر

فيما، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في: "طوال حياته كان جيمي كارتر مدافعًا قويًا عن حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، وناضل بلا كلل من أجل السلام، فرنسا ترسل تعازيها إلى عائلته وإلى الشعب الأمريكي".

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، توفي أمس الأحد، عن عمر يناهز 100 عام، بمنزله في بلينز.

الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء إلى أسرة جيمي كارتر

وفي السياق ذاته، نعى الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، جيمي كارتر، متقدمًا بخالص العزاء إلى أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق وللشعب الأمريكي، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في هذه اللحظة الحزينة أَتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف الرئيس السيسي: "لقد كان الرئيس جيمي كارتر رمزًا للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه".

وتابع الرئيس السيسي: "سيظل دور جيمي كارتر البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفورًا في سجلات التاريخ البيضاء، وتجسد أعماله الإنسانية نموذجا رفيعا للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز".

الرئيس السيسي

وفاة جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، توفي جيمي كارتر، الذي انتخب رئيسًا عام 1976، ورفضه الناخبون المحبطون بعد فترة ولاية واحدة واستمر في حياة غير عادية بعد الرئاسة شملت الفوز بجائزة نوبل للسلام، في منزله في بلينز بولاية جورجيا، وفق ما أعلنه ابنه جيمس إي كارتر الثالث، المعروف باسم شيب.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الراحل كان عمره 100 عام وكان أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة على الإطلاق، وأكد ابنه الوفاة لكنه لم يقدم سببًا مباشرًا.

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