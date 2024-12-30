رياض الخولي دخل الفن بسبب خالد بن الوليد وتزوج فنانة شهيرة معتزلة

في زمن كانت فيه حياة الفنانين تحت المجهر، اختار الفنان رياض الخولي أن يعيش حياة هادئة بعيدًا عن صخب الشهرة، تميز بأدوار الشر الذي تعود عليه جمهوره، إخفي زواجه عن الجمهور، له العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة لدي المشاهد، مع موقع الموجز سوف نقدم لكم أبرز المحطات في حياته.

محطات في حياة رياض الخولي

ولد رياض الخولي يوم 29 يناير 1953، في محافظة المنوفية، واسمه بالكامل رياض إبراهيم متولي الخولي، كان حافظا ثلاث أجزاء من القرآن وهو صغير، وكانت لديه موهبة الغناء عندما كان في مرحلة الإعدادية واكتشفوا زمايله عندما غني طلعت يا محلا نورها.

رياض الخولي

وعندما التحق بالمرحلة الثانوية التحق بفرقة تمثيل قوية، كان المخرج لها هو الاستاذ جلال توفيق والد الفنان ياسر ورامز جلال، واول دور قام بتجسده شخصية خالد بن الوليد ومن هنا كانت بدايته للفن.

رفض والده دخوله عالم الفن

على الرغم من رفض والد رياض الخولي دخولة عالم التمثيل، إلا أنه اجتهد وحاول، وتحدث الخولي في أحد البرامج قائلاً: خلصت تعليم ودخلت جيش ووالدي ماكانش عاوز يدخلني الفن لأنه مشوار طويل، ولكن أنا أصريت لغاية ما دخلت المعهد ومن هنا بدأت المسيرة الفنية.

رياض الخولي

بعد عدة محاولات درس رياض الخولي في معهد الإخراج والتمثيل المسرحي وتخرج عام 197.

بدايته الفنية



كانت بداية رياض الخولي الفنية من المسرح من خلال مسرحية "وجهة نظر" وكانت تتحدث عن مجموعة شباب مكفوفين وتم استغلالهم من قبل بعض الأشخاص المجهولين.

رياض الخولي

أعماله

شارك رياض الخولي في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل "شديد الخطورة"، "الفتوة"، "صاحب السعادة"، و"زيزينيا"، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الأفلام مثل "طيور الظلام" و"السادة الرجال".

رياض الخولي

أعمال صنعت نجومية رياض الخولي

مسلسل رمانة الميزان" بطولة بوسي وسامي العدل وأحمد خليل، و"دموع القمر" بطولة الفنانة اللبنانية نور ورانيا فريد شوقي، و"سلسال الدم" مع الفنانة عبلة كامل، و"حدائق الشيطان".

من هي زوجة رياض الخولي؟

تزوج رياض الخولي من الفنانة المعتزلة راوية سعيد، التي تعاونت معه في أكثر من عمل فني حققا من خلاله نجاحات كبيرة.

الفنانة راوية سعيد زوجة رياض الخولي

أعمال رياض الخولي في رمضان 2025

انضم رياض الخولي مؤخرا إلي أسرة مسلسل "قهوة المحطة" المقرر عرضه في رمضان 2025، مع الفنان احمد خالد صالح، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد غزي، انتصار، وإخراج اسلام خيري، وإنتاج شركة سينرجي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

يتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن المتوقع أن تبدأ أيام التصوير قريبا، وذلك بعد اختيار 20 لوكيشن مختلف للتصوير في القاهرة.

كما يشارك في مسلسل “حكيم الباشا” مع مصطفي شعبان، والعمل تأليف محمد الشواف، وهذا العمل جمع الثنائي مجددا بعد نجاحهم في أعمال مشتركة مثل مسلسل بابا المجال، والعميل 1001.

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