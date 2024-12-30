أسطول محمد صلاح بعد توهجه في ليفربول.. 6 سيارات فارهة

أصبح اسم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي علامة مسجلة في عالم كرة القدم بعد تألقه البارز مع الريدز فضلًا عن منتخب مصر.

وتسلط العديد من الوسائل الإعلامية العالمية الضوء على حياة محمد صلاح الشخصية فضلًا عن هوايته المتعددة على رأسها قيادة السيارات الفارهة.

نظرة على سيارات محمد صلاح الفارهة

ويستعرض “ الموجز” في هذا التقرير أبرز سيارات محمد صلاح على النحو التالي:

يمتلك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مجموعة مميزة من السيارات تتكون من 6 سيارات، تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 750 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري.

محمد صلاح

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن أحدث سيارات محمد صلاح هي "بينتلي كونتيننتال جي تي"، التي تُعد الخيار الثاني المفضل للاعبي الدوري الإنجليزي بعد "رينج روفر سبورت".

وتبلغ قيمة هذه السيارة حوالي 160 ألف جنيه إسترليني، وتتميز بتصميم داخلي فاخر ومقاعد جلدية مريحة وسرعة قصوى تصل إلى 210 أميال في الساعة.

وقد لاحظت الجماهير امتلاك محمد صلاح للـ"بينتلي" بعد انتشار مقطع فيديو لطفل يركض خلف السيارة محاولاً لقاء اللاعب، لكنه اصطدم بعمود إنارة مما جعل الفرعون المصري يتوقف للاطمئنان عليه ثم التقاط صورة معاً.

محمد صلاح

وتشير التقارير إلى أن محمد صلاح يمتلك أيضاً سيارة "لامبورغيني أفينتادور" مثل لاعب أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ، التي تصل سرعتها إلى 218 ميلاً في الساعة، مما يجعلها الأسرع في مجموعة سياراته.

وتستطيع هذه السيارة التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.9 ثانية، وتبلغ قيمتها 271 ألف جنيه إسترليني.

كما تضم مجموعة سيارات محمد صلاح سيارتين من "مرسيدس": الأولى "إيه إم جيه جي إل إي كوب" التي يستخدمها عادة للتوجه إلى التدريبات، وتبدأ أسعارها من 65 ألف إسترليني، والثانية "إس إل إس إيه إم جي" التي تُعتبر من أغلى السيارات التي أنتجتها الشركة الألمانية، وتبدأ قيمتها من 176 ألف إسترليني.

وكان محمد صلاح يمتلك أيضاً "أودي كيو 7" بعد انتقاله من روما إلى ليفربول، والتي تبلغ قيمتها 54 ألف إسترليني، بينما تعتبر "تويوتا كاميري" الأقل سعراً في مجموعته بسعر 29 ألف إسترليني.

محمد صلاح يثير العموض شأن تجديد عقده

وأثار الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الغموض حول موقفه من تجديد عقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة لعدم التوصل لاتفاق حتى الأن بين الطرفين.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول عقب نهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه بدايًة من يناير المقبل على أن ينتقل له في الصيف القادم.

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