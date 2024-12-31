450 ألف دولار تقرب بيرسي تاو من الرحيل عن النادي الأهلي

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة بشأن مستقبل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل أسوار القلعة الحمراء.

أصبح بيرسي تاو قريبًا من الرحيل عن الأهلي أكثر من أي وقت مضى، مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.



يحق لـ بيرسي تاو التوقيع مع أي نادٍ ابتداءً من يناير المقبل، على أن ينضم له في الصيف، لكن إدارة النادي الأهلي ترغب في رحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل بشكل نهائي.

بيرسي تاو يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي

وعلم "الموجز" أن تاو تلقى عرضًا رسميًا في الساعات الماضية من أحد أندية الخليج، تصل قيمته إلى نحو 450 ألف دولار لصالح الأهلي للحصول على خدماته.

وأفادت المصادر داخل النادي الأهلي بأن مسؤولي القلعة الحمراء عرضوا على بيرسي تاو التنازل عن قيمة الصفقة لصالحه مقابل موافقته على الانتقال للنادي الخليجي في يناير المقبل.

يتمسك مسؤولو الأهلي بفكرة رحيل بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب تراجع مستواه بشكل كبير، مع توفير الفرصة للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

كما أشارت المصادر إلى أن بيرسي تاو طلب من إدارة النادي الأهلي، عبر وكيل أعماله، مهلة لمدة أسبوع لدراسة العرض بشكل جيد قبل تقديم رده النهائي.

ومن المقرر أن يحسم النادي الأهلي قريبًا صفقة قوية في الخط الأمامي لتعزيز صفوف الفريق بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.



وذكرت تقارير إعلامية أن الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، المحترف في الدوري التشيكي، للحصول على خدماته هذا الشتاء.

موعد مباراة النادي الأهلي أمام إنبي

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي إنبي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري اليوم الأثنين 30 ديسمبر الجاري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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