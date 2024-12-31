3 قضايا ساخنة تسيطر علي مباحثات أردوغان ورئيس الإمارات

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هامة مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، وتطرقت إلى العديد من القضايا الهامة سواء العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية.

ويواصل أردوغان ورئيس الإمارات جهودهما للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة، بهدف استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان ورئيس الإمارات

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان ورئيس الإمارات وأبرز الملفات التي تم مناقشتها بين الطرفين.

أردوغان ورئيس الإمارات

استحوذت تطورات الأوضاع في دولة سوريا علي الاتصال الهاتفي بين أردوغان ورئيس الإمارات، حيث ناقشا آخر التطورات في دمشق بعد الإطاحة بـ نظام بشار الأسد.

وأكد الرئيس التركي أهمية أن تعيش في دولة سوريا الجديدة مجموعات عرقية ودينية مختلفة جنباً إلى جنب في سلام.

أردوغان يبحث تطورات الأوضاع في غـ ـزة مع رئيس الإمارات

كما تطرقت مباحثات أردوغان ورئيس الإمارات إلى تطورات الأوضاع المأساوية في قطاع غـ ـزة تحت الهـ ـجمات الإسرائـ ـيلية، وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل العمل من أجل إنهاء المـ ـجازر المرتكبة في قطاع غزة، كما تم بحث القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وقال أردوغان لـ رئيس الإمارات إن تركيا لن تقبل أبدًا أن يعتبر حزب العمال الكردستاني في سوريا وسيطًا وممثلًا للأكراد في المنطقة.

أردوغان يشدد علي القضاء علي الأكراد وإسرائـ ـيل في سوريا

وشدد أردوغان على أنه يجب منع تنظيم داعـ ـش الإرهـ ـابي من استغلال الاضطرابات الإقليمية، كما يجب منع إسرائـ ـيل من تقويض العملية الجديدة في سوريا من خلال استغلال الوضع الحالي.

أردوغان يهدد بدفن المسلحين الأكراد في سوريا

وكان أردوغان قد وجه رسالة خـ ـطيرة لـ المسـ ـلحين الأكراد في سوريا، منذ عدة أيام، قائلًا إنه علي المسـ ـلحين الأكراد في سوريا إلقاء أسلـ ـحتهم وإلا سيُدفنون في الأراضي السورية، وسط أعمال عـ ـدائية بين مقـ ـاتلين سوريين مـ ـدعومين من تركيا والمسـ ـلحين الأكراد منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد هذا الشهر.

أردوغان

وقال أردوغان: "إما أن يلقي القـ ـتلة الانفصاليون أسلحتهم وإما سيدفنون في الأراضي السورية مع أسـ ـلحتهم".

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