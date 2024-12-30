بعد توليها منصب مديرة البنك المركزي السوري .. من هي ميساء صابرين

كشفت وسائل إعلام سورية، الإثنين، أن الإدارة السورية الجديدة قد كلفت "ميساء صابرين" بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، لتصبح بذلك أول إمرأة تشغل هذا المنصب، التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي .

من هي ميساء صابرين

حصلت "ميساء صابرين" على درجة البكالوريوس والماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، وشهادة في المحاسبة القانونية.



كما شغلت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.

وتقلدت منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، فضلًا عن أنها كانت عضو في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، عضو في مجلس النقد السوري، إضافة إلى أنها كانت عضوًا عضو في مجلس المحاسبة والتدقيق.

وأفادت وسائل إعلام سورية، إن صابرين كان لها دور في صياغة السياسات المصرفية والإشراف على العمليات المالية في البلاد.





سيدات في الحكومة الجديدة



وتعد " ميساء صابرين" ثاني إمرأة تتولى أحد المناصب في الحكومة السورية الجديدة، بعد " عائشة الدبس" التي تولت منصب مديرة مكتب شئون المرأة .





وهي الخطوة التي تأتي في إطار محاولات الحكومة السورية الجديدة إظهار حسن نواياها تجاه حقوق المرأة في العمل والتمكين والتعليم .





تصريحات أعضاء القيادة السورية الجديدة حول تمكين المرأة



وعلى الرغم من تلك المحاولات إلا أن تصريحات عدد كبير من مسئولي الإدارة السورية الجديدة عكست نمط تفكير مغاير، و أثارت عاصفة كبيرة من الهجوم والجدل .

البداية كانت بتصريحات المتحدث الرسمي بإسم القيادة السورية الجديدة " عبيد أرناؤوط" ، الذي أكد خلالها أنه يرى أن طبيعة المرأة وكينونتها لا تتوافق مع ممارسة عدد من الأعمال، مضيفاً أنه لا يمكن أن تتولى النساء مثلاً حقيبة الدفاع في الحكومة.

ما جعله يواجه إتهامات حادة بتبني فكر داعشي متأخر .

لتتجدد تلك العاصفة مرة أخرى بعد تصريحات، مديرة مكتب شؤون المرأة " عائشة الدبس" ، التي أكدت خلالها على أنها ستعمل على تبني نهجاً مناسباً للمرأة السورية، تطلعاتها .

وأشترطت أن لا يتعارض التمكين مع فطرة المرأة مشيرة إلى أنها لن تسمح للمنظمات النسوية بالإختلاف معها .

الأمر الذي فجر عاصفة من الإنتقادات تجاه تصريحاتها الديكتاتورية .

ما دفع وزير الخارجية السورى أسعد الشيباني ، إلى كتابة منشور على حسابه عبر منصة إكس : أكد خلاله أن الإدارة السورية الجديدة مؤمنة بالمرأة وقدراتها وتدورها الفاعل في بناء مجتمعها .

إقرأ أيضاً

قيادي بحزب الإتحاد الديمقراطي الكردي.. متفائلون بالشرع وحملنا السلاح رغماً عنا

الشرع: الأعمال الإنتقامية التي حدثت بعد إسقاط النظام أقل مما توقعنا