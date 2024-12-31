خطوات الاستعلام عن سيارة المعاقين وكيفية الحصول عليها.. رابط التقديم عليها

سيارة المعاقين.. تعد طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وتفاصيل ذلك، من الموضوعات التي يرتفع معدل البحث عنها من خلال استخدام محرك البحث "جوجل" في الساعات الماضية، وهذا ما سيناقشه الموجز في هذا التقرير.

خطوات الحصول على سيارات ذوي الإعاقة

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات ذوي الإعاقة

وفرت وزارة الصحة والسكان الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى إلى سيارة المعاقين، عن طريق التسجيل على موقع المجالس الطبية عن طريق الضغط على هذا الرابط.

وتستطيع الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للسيارات المجهزة للمعاقين عن طريق عدة خطوات وهى كالآتي:

- في البداية الدخول على موقع المجالس الطبية عن طريق الضغط على هذا الرابط.

- ثم قم بالضغط على أيقونة " نتيجة الكشف الطبى".

- وبعدها اكتب الرقم القومي.

- وبعد ذلك قم بكتابة كلمة السر.

- وأيضاً الضغط على زر (دخول).

- وأخيراً سوف يظهر مكان وموعد الكشف الطبي والأوراق المطلوبة والفحوصات اللازمة، بناءاً على كل إعاقة من الإعاقات.

المستندات المطلوبة لإجراء الفحص الطبي من أجل الحصول على سيارة المعاقين

- نسخة مطبوعة من البطاقة الشخصية وأن تكون سارية.

- وأيضاً صورة من شهادة الميلاد.

- وبطاقة الترشيح التي أُرسلت من مكتب التأهيل الخاص بمحل إقامة المتقدم من ذوي الإعاقة.

- وبالإضافة إلى التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، والذى يقدم عقب إجراء الفحص الطبي إلى مكتب الرعاية الخاص بالشخص المعاق.

طريقة الحصول على نتيجة الكشف الطبي لسيارات ذوي الإعاقة

- أولا الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة.

- ثم قم بالضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- وبعد ذلك اضغط على نتيجة التقارير الطبية من الاختيارات المتاحة.

- وبعدها أدخل جميع البيانات المطلوبة للراغب في الحصول على سيارة المعاقين (الرقم القومي وكلمة السر).

- وأخيراً قم بالنقر على زر الاستعلام، لتظهر النتيجة.

طريقة الاستعلام عن سيارة المعاقين

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