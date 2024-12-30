محافظ سوهاج يتفقد دار المسنين ويطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم

في إطار حرصه على التواصل مع كافة فئات المجتمع السوهاجي، والاستماع إلى مطالبهم، قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بزيارة إلى دار المسنين بمنطقة المخبز الآلي بحي غرب سوهاج، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لنزلاء الدار،وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء نادر نبيل المستشار العسكري، والنائبة رشا إسحق، والنائب مصطفى الشريف، أعضاء مجلس الشيوخ، ومحمد شوقي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

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وخلال الزيارة، هنأ المحافظ نزلاء الدار بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وقدم لهم الهدايا العينية تعبيرًا عن التقدير والاهتمام بهم، كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات الفورية لتلبيتها.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية للمسنين، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات وتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء، وضمان توفير بيئة آمنة ومريحة لجميع المقيمين.

محافظ سوهاج

تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام محافظة سوهاج بتعزيز الخدمات الاجتماعية والإنسانية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

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