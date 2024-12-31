وفد دول مجلس التعاون الخليجي يؤكد على دعمه الكامل لسوريا

أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا أن زيارته الحالية إلى العاصمة السورية دمشق تأتي بناء على تكليف من دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذاً لمخرجات الاجتماع الوزاري"، مؤكدا على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من أمن الخليج جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمعه والوفد المرافق له بوزير الخارجية السوري “ أسعد الشيباني” التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.

نحرص على أمن وسلامة سوريا لضمان إحلال الإستقرار في المنطقة

و أكد اليحيا مؤتمر صحفي عقد في دمشق مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي: إن "أمن وسلامة سوريا جزء لا يتجزأ من أمن الخليج وإستقرار المنطقة".

ودعى المجتمع الدولي إلى "إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا" .

وبدوره، صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي “جاسم محمد البديوي” بأن "هدف زيارتنا لدمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا"مؤكدًا على أن الزيارة تهدف إلى "دعم سوريا سياسياً واقتصادياً وتنموياً".

وأضاف: "يجب إحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها".

كما شدد على موقف المجلس الثابت بأن "الجولان أرض سورية"، مع إدانة "توسع الإستيطاني".

وإختتم البديوي بالقول: "دول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها، ونؤكد تضامننا الكامل معها".

الشيباني يدعو دول الخليج لإعادة فتح سفارة دمشق

من جانبه أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أهمية الدور الخليجي في دعم بلاده، قائلاً: "أشكر دولة الكويت والدول العربية التي أعلنت دعمها لسوريا، وهو ما يعيد سوريا لدورها العربي".

ودعا الشيباني دول الخليج إلى "فتح سفاراتها مجدداً في دمشق"، مشيراً إلى أن المباحثات شملت "كل المراحل التي ننوي خوضها".

وأضاف: "الكويت تدعم إستقرار سوريا وتمثيل كل أطياف الشعب السوري"، مؤكدًا أن "الشعب السوري بحاجة إلى ترميم علاقاته الإقتصادية والسياسية".

وشدد على أن "شعار سوريا اليوم هو سوريا السلام والإستقرار والأمان للجميع، ولن نجعلها مركزاً للإستقطاب".

وكان وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي “عبدالله اليحيا”، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي “جاسم محمد البديوي” قد وصلا في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة السورية دمشق.

حيث أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الإثنين، إن الزيارة تأتي في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعبيرًا عن "تمسك دول مجلس التعاون بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا وإستقلالها ووحدة أراضيها، ورسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق".

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