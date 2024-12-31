صحيفة عبرية.. حماس نجحت في إستعادة قدراتها العسكرية

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، أن حركة حماس استعادت قدراتها العسكرية بمناطق وسط غزة التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .

مسئولين غربيين أكدوا نجاح حماس في إستعادة قدراتها

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين غربيين تأكيدهم، أن حماس نجحت أخيرًا في استعادة معظم قدراتها بالسيطرة المدنية على مناطق بقطاع غزة.

وكشفت أن المناطق التي استعادت فيها حماس بعض قدراتها تقع وسط القطاع كالمواصي والنصيرات، كما إستعادت فجأة جزءًا من قدراتها، وقضت على جهات إجرامية كانت تسرق القوافل، وهاجمت لصوصًا إستولوا على مساعدات أمام أعين جنود إسرائيليين دون تدخلهم.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت مساء اليوم، أن مجاهديها تمكنوا في إطار عملية مركبة من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأجهزوا من المسافة صفر على 5 جنود.

وأضافت كتائب القسام، أن مجاهديها أحرقوا خلال العملية دبابة "ميركافا" صهيونية وطاقمها، واستهدفوا جيبا عسكريا بداخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي سياق متصل فقد أعلن الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، إنه دمر مركبة إسرائيلية في بلدة بيت حانون الشمالية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير محدد من الجنود.

كما قالت الجماعة المسلحة إنها إستهدفت جنودا إسرائيليين في بلدة شمالية أخرى، جباليا، مما أسفر عن مقتل خمسة.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق، قائلا إنه لا يستجيب لإعلانات "المنظمات الإرهابية".

قتلى ومعتقلين

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل وأعتقل "عدة" مسلحين في عملية ليلية بالقرب من جباليا أثناء محاولتهم "الهروب وإستخدام تكتيكات الخداع وتنفيذ الكمائن".

وقال إن هذا الإجراء جاء بعد "عملية مستهدفة" ضد مركز قيادة لحماس "مختبئ داخل مستشفى كمال عدوان" في نفس المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي أدت إلى اعتقال أكثر من 240 مسلحًا.

حيث أكدت إسرائيل إن قواتها "تواصل العمل" في المنطقة.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين لقطات قال إنه عثر عليها في غزة تظهر عناصر حماس وهم يزرعون متفجرات بالقرب من المستشفى الإندونيسي، الذي يقع في شمال الجيب. وقال الجيش إن قواته كانت تعمل بالقرب من هناك الأسبوع الماضي "للقضاء" على المسلحين "الذين حاولوا الفرار من المستشفى"، وأنه اعتقل "عشرات" المقاتلين الإضافيين و"حيّد" المناطق المليئة بالمتفجرات.

وقال الجيش "هذا مثال آخر على الاستخدام الساخر لمنظمة حماس الإرهابية للسكان والمؤسسات المدنية في قطاع غزة".

وأثار القتال في المستشفيات وحولها في شمال غزة مخاوف في المجتمع الدولي وبين المنظمات الإنسانية.

بدورها فقد صرحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان يوم الإثنين "إن فرنسا تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف العديد من المستشفيات في غزة، ولا سيما مستشفى كمال عدوان، الذي أصبح الآن خارج الخدمة".

وأعربت عن قلقها بشكل خاص بشأن مصير مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية. وكان من بين 240 شخصًا قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقلهم فيما أسماه "عملية مستهدفة" في المنشأة يوم الجمعة.

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