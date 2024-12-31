أفضل تطبيقات لحساب الدورة الشهرية .. دليلك الشامل لتنظيم حياتك

يعاني الكثير من النساء من عدم معرفة موعد الدورة الشهرية، حتي يتعرضون لبعض المواقف المحرجة، لذا هناك البعض يبحث عن تطبيقات تساعدهن في تحديد موعد الدورة الشهرية، لتجنب حدوث مفاجآت غير متوقعة.

لذلك يستعرض الموجز، أفضل التطبيقات لحساب الدورة الشهرية، وكيفيه استخدامها لتيسير حياة السيدات المتزوجات والبنات المقبلات على الزواج.

تطبيقات لحساب الدورة الشهرية

يعتبر تطبيق Flo هو أفضل الخيارات المتاحة لتتبع الدورة الشهرية.

كما أنه يتميز بسهولة استخدامه وتصميمه العملي، حيث يقدم تقويمًا دقيقًا للإباضة والخصوبة، مما يجعله مثاليًا للنساء اللاتي يرغبن في متابعة مراحل الحمل أو التخطيط للحمل.

ويتيح تطبيق Flo إمكانية تسجيل الأعراض الشهرية وتقديم توقعات دقيقة لتحديد موعد الدورة الشهرية المقبلة.

بجانب تطبيق Flo، هناك مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تقدم خدمات مميزة لمتابعة الدورة الشهرية، ومنها:

MapMyWalk: تطبيق يقوم بالتركيز على النشاط البدني خلال الدورة الشهرية.

Sheroses: يقدم نصائح وإرشادات صحية شاملة.

Home Workout: تطبيق يدمج بين تتبع الدورة الشهرية وممارسة التمارين المنزلية.

Bsafe: يهدف إلى تعزيز الأمان الشخصي مع ميزات إضافية لتتبع الصحة.

Calm App: يساعد على تخفيف التوتر والقلق الذي قد يصاحب الدورة الشهرية.

MyFitnessPal: يدعم التخطيط الغذائي المتزامن مع مواعيد الدورة.

Clue: تطبيق شهير يركز على متابعة الأعراض والمزاج وتحليل البيانات الصحية.

تطبيقات لحساب الدورة الشهرية

كيفية التعامل مع الدورة الشهرية غير المنتظمة

تُعد الدورة الشهرية غير المنتظمة تحديًا إضافيًا للنساء، حيث يصبح من الصعب تحديد مواعيدها بدقة، يستحسن في هذه الحالي استشارة طبيب لتشخيص الحالة، كما يمكن استخدام تطبيق لتحديد موعدها ومتابعه أيامها بدقيق.

برنامج الدورة الشهرية “حياة“

برنامج “حياة” هو تطبيق عربي يوفر ميزات مميزة لتسجيل ومتابعة الدورة الشهرية، بما في ذلك:

تسجيل تواريخ بداية ونهاية الدورة.

إرسال تنبيهات قبل موعد الدورة المتوقع.

تتبع الأعراض المزاجية والجسدية.

تقديم توقعات مستقبلية دقيقة.

مشاركة البيانات مع الأطباء عند الحاجة.

تطبيقات لحساب الدورة الشهرية

أعراض قد تصاحب الدورة الشهرية

أعراض جسدية ونفسية قد تظهر عن البعض من النساء ومنها التالي:

آلام في منطقة البطن والظهر.

انتفاخ في البطن والثديين.

تقلبات مزاجية تشمل التوتر والانزعاج.

تغيرات في الشهية.

تعب غير معتاد.

صداع وحب الشباب.

تطبيقات لحساب الدورة الشهرية

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