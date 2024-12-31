حمام زيت للشعر يمنحه الحيوية واللمعان.. إليك مكوناته

يتساءل الكثير من النساء عن تطبيق حمام زيت للشعر، لأن يتعرض الشعر لبعض من الضرر والتلف والجفاف ويبدو باهتًا وغير حيوي.

لذا يستعرض الموجز، طرق عمل حمام زيت للشعر وفوائد استخدامه، على النحو التالي:

طريقة عمل حمام زيت للشعر

تحضير حمام الزيت في المنزل بأسهل الطرق على النحو التالي:

مكونات حمام الزيت

أي زيت: زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون أو زيت اللوز، أو غيرها.

إناء زجاجي.

قدر أكبر من الإناء الزجاجي.

ماء.

طريقة التحضير

قم بوضع كمية من الزيت في الوعاء الزجاجي

وضع الزيت اعتمادًا على طول شعرك وسمكه.

املأ نصف القدر بالماء وضعه على النار.

يضع الوعاء داخل القدر ويستمر الماء والزيت في الغليان.

قبل إزلته عن النار يجب التأكد من وصول الزيت لدرجة الحرارة المطلوبة.

طريقة تطبيقه على الشعر

استخدم مشط واسع الأسنان أو فرشاة شعر لإزالة كل العقد والتشابك من الشعر.

ضع منشفة حول كتفيك لحماية الملابس من بقع الزيت.

لتوزيع الزيت بالتساوي اغمس الأصابع في الزيت وافركهما جيدًا.

ابدأ بتدليك فروة الرأس بالأصابع بحركات دائرية لطيفة مدة 5 - 10 دقائق.

ضع الزيت على الجزء المتبقي من الشعر.

اربط الشعر على شكل كعكة وارتدي قبعة الاستحمام.

اترك الزيت على الشعر لمدة ساعة.

اغسل الشعر بشامبو لطيف وبلسم، ويمكن أن تحتاج لغسله بالماء الدافئ أولًا لإزالة الزيت.

حمام زيت للشعر

أنواع الزيوت المناسبة اعتمادًا على طبيعة الشعر

زيت للشعر العادي

يعتبر جميع الزيوت مناسبة للشعر العادي كما يفضل عمل حمام مرة شهريًا أو أسبوعين.

زيت الشعر الدهني

يعد الشعر الدهني لا يحتاج لحمام الزيت ولكن للمحافظة عليها من التلف وتعزيز نموه يفضل استخدام :"زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الجوجويا"، ويفضل عمل حمام الزيت كل أسبوعين لمدة لا تزيد عن ساعة

حمام زيت للشعر

الزيوت المفضلة للشعر الجاف

من أفضل الخيارات للزيت للشعر الجاف زيت جوز الهند لأنه يقوم بتعزيز الشعر ويوقى نموه، كما يمكن استخدام زيت إكليل الجبل أو زيت الأرغان أو زيت شجرة الشاي للتخلص من القشرة والحكة، ويفضل عمل حمام الزيت مع كل غسله للشعر للحصول على نتائج أفضل.

زيت للشعر الناعم

للحماية من الهشة والضرر يفضل استخدام زيت الجوجوبا أو بذور العنب أو زيت البابونج مرة كل أسبوعين.

زيت للشعر الخشن

يعتبر زيت الخروع أفضل أنواع الزيوت، إذ إنه سيحل مشكلة الجفاف والأطراف الهشة، وزيت جوز الهند جيدًا أيضًا للحفاظ على فروة الرأس خالية من القشرة والحكة.

حمام زيت للشعر

فوائد حمام زيت للشعر

بعد توضيح طريقة عمل حمام الزيت، وأفضل أنواع الزيوت اعتمادًا على طبيعة الشعر، لا بد من التطرق للفوائد التي يعود بها حمام الزيت على الشعر، وهذه أبرزها:

تغذية فروة الرأس.

تحفيز نمو شعر قوي وصحي.

زيادة كثافة الشعر.

زيادة لمعان الشعر وحيوتيه.

منع تكون القشرة.

تغذية وتقوية أنسجة الشعر.

الحد من تكسر الشعر.

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