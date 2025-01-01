عبارات تهنئة مميزة وجميلة للتهنئة بشهر رجب المبارك في أول أيامه

حين إعلان دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رجب المبارك 1446 حيث سيبدأ الشهر الكريم غداً الاربعاء الموافق 1 يناير 2025، ويعد شهر رجب من الأشهر الحرام وهو يعتبر فرصة عظيمة لإستقبال شهر رمضان، حيث يعد هو مقدمة روحية ترفع من تقرب المسلمين إلى رب العباد حيث تعينه على طاعة الله تعالى في الأشهر القادمة، ولشهر رجب مكانة عظيمة في الإسلام حيث كانت فيه أفضل رحلة في البشرية وهي رحلة الإسراء والمعراج والتي عرج الله عز وجل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للسماء السابعة، حيث يتسابق المسلمين فيما بينهم بتهنئة البعض بتلك المناسبة الدينية المهمة، ولذلك قررنا أن نقدم لكم أجمل عبارات تهنئة شهر رجب المبارك 2025، وهذا ما سيناقشه الموجز في التقرير التالي.

يعد إرسال رسائل التهاني بقدوم شهر رجب الكريم هو تعبير عن المحبة والسعادة بتلك المناسبة العظيمة، حيث تختلف تلك الرسائل والعبارات حيث تحمل في طياتها الأمنيات والدعوات وتنشر أجزاء المودة بين المسلمين، ومن أهم تلك العبارات التالي:

-مع قدوم شهر رجب المبارك، نستقبل نفحات الخير والرحمة والإيمان، مبارك عليكم الشهر.

-شهر رجب هو نافذة للتوبة والرجوع إلى الله تعالى، هنيئًا لنا ولكم هذا الشهر المبارك.

-مبارك عليكم حلول شهر رجب، جعله الله عز وجل شهر طاعة ومغفرة وعتق من النار.

-أحبتي في الله، مبارك عليكم شهر رجب، نسأل الله تعالى أن يجعله شهرًا مباركًا يعم فيه الخير والرحمات.

-أهنئكم جميعاً بحلول شهر رجب المبارك، شهر الطاعات والبركات، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والإيمان.

-مع نفحات شهر رجب المبارك، أبعث لكم أصدق التهاني وأطيب الدعوات.

-كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رجب المبارك، شهر البركة والتوبة.

-مبارك عليكم شهر رجب، أسأل الله تعالى أن يكون فاتحة خير على أمتنا الإسلامية.

-شهر رجب هو شهر حسناتنا وزيادة التقرب إلى الله عز وجل، فلنبدأ هذا الشهر الكريم بالصلاة والدعاء، كل عام وأنتم بخير.

-أسأل الله تعالى، أن يعم السلام والطمأنينة في قلوبكم مع مستهل شهر رجب، كل رجب وأحباؤكم بخير وسلام.

-بنعمة الله وقدرته، أهنئكم بمناسبة قدوم شهر رجب، لنستقبل أيامه بأعمال الخير والإحسان.

أفضل الأدعية المستجابة في هذا الشهر الكريم

-"اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.”

-“اللهم اجعل هذا الشهر شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار.”

-“اللهم ارزقنا في هذا الشهر القرب منك والرضا بما قسمته لنا”.

اقرأ أيضاً:

متى يبدأ الدعاء في أول ليلة من رجب؟.. لا ترد فيها الدعوة

غداً أول أيام رجب.. تعرف على فضل الشهر المبارك