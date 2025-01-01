من هو صالح العاروري الذي أعلنت إسرائيل مسئوليتها عن إغتياله؟

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، رسمياً مسئوليتها عن إغتيال صالح العاروري، والذي كان يعد الرجل الثاني في حركة حماس، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة منذ عام 2017 والذي أُغتيل في بداية العام الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.





الشاباك يعلن مسئوليته عن العملية



وتبنى جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» رسميًا مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري في لبنان، بحسب مانقلته هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وكانت حركة حماس قد أعلنت في الثاني من يناير، 2024، إن العاروري قد أُغتيل في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية إستهدف مبنى يضم مكتباً للحركة في بيروت.

وأضافت الحركة أن إثنين من قادة كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة قد إستشهدا أيضا في الهجوم، في حين نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن مسؤول دفاعي أمريكي أن إسرائيل هي المسؤولة عن عملية الإغتيال هذه.



وحينها، قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو طالب وزراء حكومته بعدم التعليق على إغتيال العاروري.





من هو صالح العاروري

هو سياسي فلسطيني وأُعتبر لسنوات الرجل الثاني في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

إلتحق العاروري بالعمل الإسلامي في سن مبكرة، وإنضم لجماعة الإخوان المسلمين، وقاد العمل الطلابي الإسلامي في جامعة الخليل منذ عام 1985 حتى إعتقاله عام 1992، والتحق بحركة حماس بعد تأسيسها أواخر عام 1987.

وخلال الفترة ما بين عامي 1990 و1992، أعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري دون محاكمة، و ذلك لفترات محدودة على خلفية نشاطه فيحركة حماس، حيث شارك خلال تلك الفترة في تأسيس جهاز الحركة العسكري وتشكيله في الضفة الغربية، مما أسهم في الإنطلاقة الفعلية لكتائب القسام في الضفة عام 1992.

تقلد العاروري العديد من الوظائف المهمة داخل حركة حماس، من بينها عضويته منذ عام 2010 في مكتبها السياسي، قبل أن يتم إختياره نائباً الرئيس المكتب السياسي في الخامس من أكتوبر2017.

كما أعيد إنتخابه في يوم 31 يوليو 2021، بالإضافة إلى توليه رئاسة الحركة في الضفة الغربية.

ساهم في تأسيس كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، وقضى 18 عاما في سجون الإحتلال.

إتهمته إسرائيل بالوقوف خلف العديد من العمليات التي نفذتها المقاومة في الضفة الغربية، و إغتالته مساء الثاني من يناير 2024.

وأدرج العاروري على القائمة الأمريكية لـ"الإرهابيين الدوليين" عام 2015.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية نحو 5 ملايين دولار في عام 2018 مقابل من يدلي بمعلومات عنه عبر برنامجها "مكافآت من أجل العدالة".

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