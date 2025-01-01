تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-1-2025 تزامنا مع إجازة البنوك

في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها السوق المصري، يبحث الكثير من المواطنين عن أحدث أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، يتفاوت سعر الدينار الكويتي بشكل ملحوظ بين البنوك المختلفة، مما يثير تساؤلات حول العوامل التي تؤثر على تلك الفروق.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 165.24جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.74جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 165.21 جنيهاً للشراء، 164.04 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 165.21 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.20جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة



ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 165.21جنيهاً للشراء، 164.07جنيهاً للبيع.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم



وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 165.27جنيهاً للشراء، 161.27جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 165.24جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 159.98جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 165.23جنيهاً للشراء، أما البيع 162.49جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 165.22 جنيهاً للشراء، والبيع 164.81 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 165.19 جنيهاً للشراء، والبيع 163.92جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي



وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 165.41 جنيهاً للشراء، والبيع 157.41 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد



وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 165.24جنيهاً للشراء، والبيع 153.90جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني



وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.62 جنيهاً للشراء، والبيع 155.69جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي



سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 165.21 جنيهاً، والبيع 164.81جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية



سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 165.21جنيهاً، بيع 164.78جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 168.59 جنيهاً، والبيع 158.37جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي



وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 165.07

جنيهاً، والبيع 160.73جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 165.21 جنيهاً، والبيع 164.81 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 165.21 جنيهاً، بيع 164.81جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 166.14 جنيهاً والبيع 164.8جنيهاً

1 دينار كويتي 165.21 جنيهاً

5 دينار كويتى 826.06 جنيهاً

10 دينار كويتي 1,652.11 جنيهاً

25 دينار كويتي 4,130.28 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,260.55 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,521.1 جنيهاً

150 دينار كويتي 24,781.65 جنيهاً

200 دينار كويتي 33,042.2 جنيهاً

250 دينار كويتى 41,302.75 جنيهاً

300 دينار كويتي 49,563.3 جنيهاً

500 دينار كويتي 82,605.5 جنيهاً

700 دينار كويتي 115,647.7 جنيهاً

1000 دينار كويتي 165,211 جنيهاً.

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