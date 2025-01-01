حلقة نقاشية عن الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة برعاية مجلس السكان الدولي

الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة.. تُعد جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، حيث تهدف إلى ضمان تمتّعهن بحقوقهن الصحية والاجتماعية دون تمييز أو تهميش.

وفي هذا الصدد، نظم مجلس السكان الدولي بالتعاون مع مؤسسة دياكونيا الدولية وهيئات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة؛ حلقة نقاشية تركز على الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة في مصر والأردن، وذلك في خطوة نوعية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الأعاقة.

الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة

الموجز يرصد تفاصيل الحلقة النقاشية التي دارت حول الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة، حيث عقدت الفعالية مؤخراً، وشارك فيها ممثلون عن وزارات وهيئات حكومية مصرية ومجلس النواب المصرى ومنظمات دولية وكذلك نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والصحة الانجابية والإعاقة من كلتا الدولتين .

وهدفت الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة والفرص والتحديات التي تواجهها السيدات ذوات الاعاقة في تحقيق اهدافهن الانجابية والوصول إلى توصيات من شأنها مساعدة السيدات ذوات الاعاقة على تحقيق تلك الأهداف وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز دمجهن في المجتمع، في إطار جهود مصر والأردن لتحقيق العدالة الاجتماعية.

نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في الوطن العربي تتراوح ما بين 10-20%

من ناحيتها، شددت الدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي في مصر على أهمية التركيز على الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة كحق من حقوق الانسان، لافتة إلى أن نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة في الوطن العربي تتراوح ما بين 10-20%، بينما تتزايد هذه النسبة في دول الصراعات.

حلقة نقاشية عن الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة

وأوضحت أن الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة ظلت منسية لسنوات طويلة نظرا لاعتقاد سائد فى المجتمع بأن الأشخاص ذوى الأعاقة غير قادرات على الزواج و الانجاب أو لا يجوز لهن الزواج والانجاب.

وبدورها، أضافت السفيرة د. مشيرة خطاب على تركيز المجلس القومي لحقوق الانسان على حماية حقوق كل مواطن بدون تمييز وهو ما حرص عليه الدستور المصري الذى كفل حقوق متساوية للأشخاص ذوى الاعاقة، وهو ما تلتزم به الدولة المصرية من ضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بكرامة وبدون تمييز .

ومن جهتها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس أدرج الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة ضمن أولوياته وقام بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لبناء مهارات مقدمي الخدمات الصحية لتوفير رعاية إنجابية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة آسيا ياغى عضو مجلس الأعيان الأردني؛ على أهمية تمكين السيدات ذوات الإعاقة بالمعرفة والمهارات حتى يتمكن من المطالبة بحقوقهن ورفض جميع اشكال التمييز التى تمارس ضدهن.

حلقة نقاشية عن الحقوق الانجابية للنساء ذوات الإعاقة

وقد أوصى المشاركون بتطوير الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريب الكوادر الطبية وتوفير المعينات الضرورية، كما دعوا إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الأعاقة وتعزيز فرص توظيفهم في القطاع الخاص، مع دعم تمكينهم واستقلاليتهم عن طريق توفير التقنيات المساعدة.

وأخيراً، دعا المشاركون إلى إدراج موضوع الصحة الإنجابية للأشخاص ذوى الأعاقة في القوانين المحلية والمناهج الدراسية، مع التأكيد على أهمية إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال، وتعزيز قدرات منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصرة و كسب التأييد.

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