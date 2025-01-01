موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. تفاصيل

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. بعد إعلان وزارة العمل عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، شهدت محركات البحث تزايدًا ملحوظًا عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025، إذ يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

لذا يستعرض الموجز، كافة المعلومات المتعلقة بمنحة العمالة غير المنتظمة، بما في ذلك مواعيد الصرف وشروط الاستحقاق.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تصرف منحة العمالة غير المنتظمة على 6 منح بشكل دورى وهم منحة المولد النبوي الشريف ومنحة عيد الميلاد المجيد ومنحة شهر رمضان المبارك ومنحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى ومنحة عيد العمال، وستكون المنحة القادمة هى منحة عيد الميلاد المجيد ويكون موعد صرفها فى يوم 7 يناير 2025.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يبلغ المتقدم من العمر ما بين 21 إلى 60 عام.

يلزم المتقدم أن يكون مصري ومقيم في الدولة

وضرورة تقديم بيانات صحيحة ومحدثة لضمان قبول الطلب.

يجب ألا يكون المتقدم مؤمنا عليه أو يحصل على دعم حكومي آخر.

أن يكون المتقدم من العمالة غير المنتظمة، مثل المهن الحرة وعمال اليومية.

العمالة غير المنتظمة 2025

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

فى البداية قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل، بضغط هنــــــــــــــــــــــــــا

قم بتسجيل الدخول على الموقع.

ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل “الرقم القومي والاسم”.

وبعد كتابه كل البيانات والأوراق المطلوبة اضغط على إرسال الطلب.

وأخيرًا اضغط على كلمة تحميل.

منحة العمالة الغير منتظمة 2025

الأوراق المطلوبة لاستلام منحة العمالة غير المنتظمة

يتم تقديم بعض المستندات لتأكيد استحقاقك، في حال قبول طلبك للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، والتي جاءت على النحو التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

إثبات السكن من خلال الفواتير.

وثيقة تثبت المهنة أو الوضع الوظيفي.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2025

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة 2024

كما تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة 2024 العديد من الفئات المستحقة، منها التالي:

عمال التراحيل.

العاملون في المشروعات الزراعية أو تربية المواشي.

الحرفيون مثل السباكين، الكهربائيين، والنجارين.

الباعة الجائلون وأصحاب المشروعات الصغيرة.

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