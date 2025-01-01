استهلاك فاتورة الكهرباء 2025..مع بداية العام الجديد، يحرص المواطنون على متابعة استهلاكهم الشهري للكهرباء للتخطيط لمصاريفهم المنزلية بشكل أفضل.

وبناءً على ذلك، توفر شركات الكهرباء خدمة الاستعلام الإلكتروني عن استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2025، مما يُسهل على المشتركين معرفة قيمة استهلاكهم دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة.

استهلاك فاتورة الكهرباء 2025

وتُتيح خدمة الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء شهر يناير 2025 الإلكترونية سهولة الوصول إلى تفاصيل الفاتورة مثل عدد الكيلووات المستهلكة، وقيمة الرسوم والضرائب، والمبلغ المطلوب سداده.

ويتم ذلك من خلال الدخول إلى رابط الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء شهر يناير 2025 المُخصص على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء التابع لها المشترك، وإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم العداد أو الحساب.

وتتيح تلك الخدمة جميع شركات الكهرباء بمحافظات مصر وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير خدمات الكهرباء وتحسين تجربة المستخدمين، حيث تُسهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل سداد الفواتير إلكترونيًا، مما يُعزز من الاعتماد على التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين.

الموجز يعرض عبر النقاط التالية خطوات الاستعلام عن استهلاك فاتورة شهر يناير 2025 والتي تتم على النحو الآتي:

استهلاك فاتورة الكهرباء 2025

خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2025

الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يبدأ المشترك بالضغط على «قسم الخدمات». الضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة». يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام. تكون آخر الخطوات ضغط المشترك على «استعلام».

أما عن طرق دفع استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2025 فهي كالتالي:

استهلاك فاتورة الكهرباء 2025

طرق دفع فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2025

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لـ المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الضغط على خانة «الدفع الإلكتروني». اختيار طريقة الدفع عبر «الفيزا» أو «الماستر كارد». إدخال رقم الفاتورة في الخانة المخصصة. إدخال بيانات البطاقة الائتمانية «رقم البطاقة، تاريخ انتهاء الصلاحية، ورمز التحقق». الضغط على زر «دفع». ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح الدفع الإلكتروني

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أيضًا تقسيط مديونيات فاتورة الكهرباء على المشتركين على 12 شهرًا أو 24 شهرًا دون فوائد بجميع الفروع التابعة لشركات التوزيع، مع تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات على المواطنين، خاصة من محدودي الدخل «صغار المشتركين» الذين تتراكم عليهم من خلال فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها عن طريق تقسيط المديونية طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة.

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