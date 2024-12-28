فاتورة الكهرباء.. تحذير هام لأصحاب العدادات القديمة من هذا الفعل

تحذير لأصحاب العدادات القديمة.. أصدرت شركات الكهرباء تحذيرًا هامًا لأصحاب العدادات القديمة بضرورة الالتزام بسداد فاتورة الكهرباء في مواعيدها المحددة، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية أو فصل الخدمة.

ويأتي تحذير لأصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فاتورة الكهرباء في إطار جهود الشركات لضمان تحصيل مستحقاتها المالية وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، الذي يعتمد على انتظام السداد لضمان استمرار تقديم الخدمات بجودة عالية.

تحذير لأصحاب العدادات القديمة

وفي هذا الصدد، تحذر وزارة الكهرباء والطاقة، وشركاتها التابعة كافة المواطنين خاصة أصحاب العدادات القديمة من فرض غرامة مالية على قيمة الفاتورة الأصلية حال عدم الدفع حتى انتهاء الشهر وبالتالي توجه بسرعة سداد قيمة فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2024.

ووفقًا للتعليمات، فإن التأخر في سداد الفواتير قد يؤدي إلى تراكم المديونيات، مما يضع المشتركين تحت ضغط مالي إضافي نتيجة إضافة غرامات التأخير أو قطع التيار لحين التسوية، ويُناشد قطاع الكهرباء المواطنين بضرورة مراجعة الفواتير الشهرية والتأكد من سدادها في الوقت المحدد لتجنب أي مشكلات قد تؤثر على استمرارية الخدمة.

وينتظر بعض من أصحاب العدادات القديمة وليس جميعهم، فرض غرامة مالية على قيمة الفاتورة الأصلية حال عدم الدفع حتى انتهاء الشهر، إذ سيتم فرض غرامة مالية على أصحاب عدادات الكهرباء القديمة المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء الشهرية حيث تبلغ نسبة الغرامة 7%.

تحذير لأصحاب العدادات القديمة

علمًا بأن قرار الغرامة على فاتورة الكهرباء يهدف إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، وسيتم تطبيقه على من يتأخر عن السداد لمدة تتجاوز الشهر بعد استلامه إشعار المطالبة من شركات الكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الكهرباء ينص أيضًا على أنه في حال تجاوز التأخير مدة شهرين بعد استلام الإشعار، فإنه يتم رفع عداد الكهرباء عن المشترك المخالف إلى حين تسوية المبالغ المستحقة، وهو ما يتم مع المتأخرين عن الدفع لمدة شهرين بعد المطالبة بالسداد.

ويُعد هذا التحذير جزءًا من خطة شاملة لتحسين إدارة العدادات القديمة، وتشجيع المواطنين على تحديثها إلى العدادات مسبوقة الدفع التي تساعد في متابعة الاستهلاك بشكل دقيق ومنظم، كما يأتي هذا التنبيه في ظل التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للكهرباء وضمان توفير الخدمة لجميع المواطنين بكفاءة عالية.

الموجز يسترجع عرض خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين وهي كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين

الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال الضغط هــــــــنا القيام بالضغط على أيقونة «خدمات» الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الفواتير الشهرية». ادخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة. ادخال رقم العداد. سجل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام. اضغط على أيقونة «الاستعلام». ظهور قيمة فاتورة كهرباء.

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