هل يضاعف الأجر في صيام رجب؟.. دار الافتاء المصرية تجيب

هل يضاعف الأجر في صيام رجب؟.. مع بداية شهر رجب، يتزايد اهتمام المسلمين بالتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات المختلفة، ومن أبرزها الصيام، حيث يعرف رجب بأنه أحد الأشهر الحرم التي لها مكانة خاصة في الإسلام.

ويطرح الكثيرون تساؤلات حول فضل الصيام في هذا الشهر، وهل يضاعف الأجر فيه؟، في هذا التقرير يسلط موقع الموجز فيما يلي الضوء على هل يضاعف الأجر في صيام رجب؟، كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

هل يضاعف الأجر في صيام رجب؟

شهر رجب

شهر رجب، كونه أحد الأشهر الحرم المذكورة في القرآن الكريم، يتميز بمكانة خاصة في الإسلام، ويطلق عليه أسماء مثل "الأصب" نسبةً إلى رحمات الله التي تصب فيه، و"الأصم" لسكون الدعاء فيه، وتؤكد المصادر الدينية أن العبادة في هذه الأشهر، بما في ذلك الصيام كعبادة تطوعية، تعد فرصة عظيمة للتقرب إلى الله ونيل الأجر والثواب.

صيام شهر رجب

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال حديثه في برنامج "والله أعلم"، أن الصيام في أي وقت من العام، بما في ذلك شهر رجب، يُعد من الأعمال المستحبة، لما له من فضل كبير في التقرب إلى الله.

ومع ذلك، أشار إلى أنه لا توجد أحاديث صحيحة تثبت أن صيام أول ثلاثة أيام من شهر رجب، أو أي أيام معينة منه، يعتبر سنة خاصة، وأضاف أن الحافظ ابن حجر قام بجمع الأحاديث المتعلقة بشهر رجب، وخلص إلى أن جميعها ضعيفة.

هل يضاعف الأجر في صيام رجب؟

هل يضاعف الأجر في صيام رجب؟

رغم ضعف الأحاديث الواردة بشأن تخصيص شهر رجب بصيام معين، إلا أن هناك قولًا منسوبًا للتابعي أبي قلابة يشير إلى فضل الصيام في رجب بقوله: “في الجنة قصر لصوام رجب”، وقد أوضحت دار الإفتاء أن مثل هذه الأقوال تفهم في سياق الحث على الطاعة والعبادة بشكل عام، دون أن تعني وجود تخصيص محدد لأيام بعينها في هذا الشهر.

وعليه، يبقى صيام شهر رجب فرصة للتقرب إلى الله من خلال الطاعات، مع التأكيد على أن هذا الشهر يستحب فيه الاجتهاد في العبادة والذكر، دون ربط ذلك بتخصيص عبادة معينة بأحاديث ضعيفة أو غير ثابتة.

هل يضاعف الأجر في صيام رجب؟

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