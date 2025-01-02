آخر موعد للتقديم في خدمة الإشراف على حج الجمعيات الأهلية

حج الجمعيات الأهلية .. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن آخر موعد لتلقي طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2025، مؤكدة أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو اليوم الخميس 2 يناير 2025.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في الترشح للإشراف على الحج التقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، بعد استيفاء المرشح للنموذج المطلوب واعتماده من الجمعية التابع لها، بالإضافة إلى التحقق من صحة البيانات من قبل الإدارة الاجتماعية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

شروط خدمة الإشراف على حج الجمعيات الأهلية

وتشترط الوزارة على المرشحين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون المتقدم عضوًا بمجلس إدارة أو عضوًا عاملًا في إحدى الجمعيات المقيدة منذ عام على الأقل، وأن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية، بالإضافة إلى خلوه من الأمراض المقررة من وزارة الصحة، كما يشترط أن يكون المتقدم قد اجتاز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي ستُعقد للمقبولين.

حج الجمعيات الاهلية

من جهة أخرى، لا يُسمح لمشرفي المحافظات و حج الجمعيات المركزية الذين شاركوا في البعثة الإشرافية خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 بالتقدم للبعثة الإشرافية لموسم 2025، كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ على الأقل، وأن يتحلى بحسن السلوك والسمعة.

رابط التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للراغبين تقديم طلب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، مـــن هـــنــــــــــــــــا، بعد استيفاء المرشح للنموذج واعتماده من الجمعية التابع لها والتحقق من صحة البيانات من خلال الإدارة الاجتماعية.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود وزارة التضامن الاجتماعي لضمان تنظيم الحج للجمعيات الأهلية بالشكل الأمثل، من خلال ترشيح مشرفين على دراية تامة بشروط وأحكام الحج، لضمان تيسير الأمور وتسهيل الإجراءات للحجاج.

جدير بالذكر أن، الوزارة قد أنهت التعاقد مع الجانب السعودي لتقديم الخدمات اللازمة لحجاج الجمعيات الأهلية في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج لعام 1446هـ-2025م، يأتي ذلك التعاقد استمرارًا لرغبة المؤسسة القومية لتيسير الحج وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو الخمسة نجوم، وفقا للباقات المعلنة عبر المسار الإلكتروني للحج بكل فئة.

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