ما حقيقة حبس الزوج لعدم توثيق الطلاق الشفهي خلال 15يوما.. قانوني يجيب

الطلاق .. كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، عن الانتهاء من تعديل الصيغة القانونية لجميع مواد قانون الأحوال الشخصية، والذي يشمل ثلاثة أقسام، وهي الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية، تفاصي توضحها

وتابع محمد، أن مواد قانون الطلاق الجديد تقع في 355 مادة، يتم تقسيمها إلى ثلاث أقسام منها: 175 مادة خاصة بالولاية على النفس، و89 مادة متعلقة بالولاية على المال، و91 مادة خاصة بالإجراءات.

الطلاق

ونوه رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن وجود 60 مادة في مجمل قانون الطلاق تشترك بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدا أنها مواد قانونية ولا تتعلق بالشريعة، ولكنها تتعلق بالمسائل الإجرائية والتنظيمية كالنفقة والرؤية، وغيرها من الأمور التي تنطبق على الطفل المسلم والمسيحي.

وأشار رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، على أن المشروع نظم جميع المسائل المتعلقة بالخطوبة، وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مؤكدا وجود العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.

وشدد محمد، على أنه عقب صدور قانون الأحوال الشخصية رسميا، سوف يتم تعديل جميع عقود الزواج الخاصة بالمسلمين والمسيحيين على حد سواء، لإدخال بنود جديدة على هذه العقود بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية الجديدة.

ووضع مشروع القانون الجديد الحلول لجميع المشاكل المترتبة على الطلاق خاصة الشفهي والغيابي حيث تضمن:

مسائل الطلاق

- الطلاق الشفوي يقع ولكن لا يترتب عليه أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به

- تم إقرار في مشروع القانون إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا

- الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهي بعد 15 يوم من وقوعه يعاقب جنائيا ولا يعتد بالطلاق أو آثاره من ناحية النفقة والميراث، فاذا توفى الزوج ولم يعلنها بالطلاق ترثه.

اقرأ أيضا: دعوى إثبات طلاق.. زوجة أمام محكمة الأسرة: "ارحموني من عذابه"

زوجة تقيم دعوى الطلاق ضد زوجها.. والسبب: عايش في عالم المخدرات