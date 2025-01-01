إشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش التركى و الفصائل الموالية لتركيا

قصف الجيش التركي بالمدفعية الثقيلة، الأربعاء، مواقع لقوات سوريا الديمقراطية قرب مدينة عين العرب كوباني التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية.

القصف ألحق الأضرار بالمنازل والممتلكات

وإستهدفت المدفعية التركية الثقيلة قصفها 6 مرات على عدة مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد من بينها جسر قرقوزاق وقرية بير حسو جنوبي مدينة كوباني ما تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المدنيين.



كما إستهدفت إحدى المسيرة التركية مصنع للسكر في بلدة دير حافر شرق حلب، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا بالمدفعية الثقيلة منطقة جنوب سد تشرين، وبالتحديد قرية خربة زمالة، بالتزامن مع هجوم الفصائل على تلك المنطقة، بينما دارت إشتباكات عنيفة بين قوات الفصائل وبين قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق، الأربعاء إسقاط مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في أجواء جسر قرقوزاق.

إسقاط البيرقدار التركية

وفي إطار تلك الإشتباكات نجح قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في إسقاط طائرة مسيّرة تركية من طراز "بيرقدار" كانت تحلق في أجواءجسر قره قوزاق جنوب مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقين وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد مناطق ريف حلب الشرقي تصعيداً عسكريا بشكل مستمر، تزامناً مع إندلاع إشتباكات دامية بين فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا وقوات قسد.

وكانت إشتباكات عنيفة قدارت ، الثلاثاء، على محور أبو قلقل بريف حلب الشرقي، إثر عملية تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا، حيث تمكنت من السيطرة مؤقتًا على قرية شاش البوبنا.

وفي أعقاب ذلك، شنت القواعد التركية قصفاً مدفعيا مكثفاً

الجولاني يلتقي وفداً من ميلشيا قوات سوريا الديمقراطية

و كان زعيم الإدارة السورية الجديدة، قد إلتقى بوفداً ممثلاً عن قوات سوريا الديمقراطية، حيث أكد مصدراً مطلعاً على سير اللقاء أن المباحثات كانت جيدة وبناءة و أتفق خلالها الجانبين على ضرورة إعلاء مصلحة سوريا والتعاون على حمايتها .

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