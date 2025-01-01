تفاصيل مباحثات محافظ سوهاج مع وفد وزارة الشباب والرياضة

تواصل محفظة سوهاج جهودها نحو العمل على خطط تطوير المشروعات الرياضية والترفيهية والتي من بينها مشروع تطوير بيت شباب سوهاج، بهدف تحويله إلى منارة شبابية تليق بالمحافظة.

وفي هذا الصدد، استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بمكتبه، وفدًا من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة.

وتضمن خطة تطوير بيت شباب سوهاج رفع الكفاءة وتوسيع المساجة، وفيما يلي الموجز سينقل التفاصيل الكاملة للمباحثات مع وفد الشباب والرياضة.

مشروع تطوير بيت شباب

خطط تطوير المشروعات الرياضية والترفيهية



وشهد اللقاء مناقشة خطط تطوير عدة مشروعات رياضية وترفيهية بالمحافظة، من بينها مشروع تطوير بيت شباب سوهاج، بهدف تحويله إلى منارة شبابية تليق بالمحافظة، ستتضمن عملية التطوير رفع كفاءة البيت، توسيع مساحته، وإضافة عناصر جديدة تجذب الشباب، بما يعزز سمعته العالمية ويجعله مقصدًا للشباب من مختلف أنحاء العالم.

كما تمت مناقشة استغلال الموقع المتميز لمركز شباب جزيرة الزهور، الواقع وسط النيل، لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياته.

وجاء اللقاء أيضًا لمناقشة عدد من المشروعات الخدمية بقطاع الشباب والرياضة لخدمة أهالي سوهاج، حضر اللقاء المستشار محمود زين العابدين، المستشار القانوني للمحافظة، والنائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفد من وزارة الشباب بمكتب محافظ سوهاج

مقترحات جديدة لتعزيز الخدمات الشبابية

تضمن اللقاء أيضًا مقترحات لإقامة مدرسة يابانية داخل مركز شباب النصر بحي راشد لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، كما تم بحث تحويل نزل الشباب بحي الكوثر إلى مركز تنمية شبابية يقدم خدمات متميزة للشباب.

تعاون مثمر بين المحافظة والوزارة

أكد المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأصول والمنشآت الشبابية بالمحافظة، والعمل على تشغيلها وفق أحدث النظم، وكما أشاد بالدعم الذي تقدمه الوزارة للمحافظة في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين.

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