ننشر موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل موضوع عائلي

يعرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حلقتين من كل اسبوع يوم الاربعاء في تمام الساعة 11 مساء عبر منصه شاهد.

قصه مسلسل موضوع عائلي

مسلسل موضوع عائلي 3 مكون من 10 حلقات وتدور احداثه حول في الموسم الثالث، يلجأ إبراهيم لطبيبة الأعصاب (مريم) بعد معاناته من مشكلة صحية خطيرة، بينما تتوطد علاقته مع (خالد) شقيق زوجته الراحلة، ويتعرض العمل أيضا لعلاقة (سارة) و(حسن) بعد ارتباطهما.

يرصد إليكم الموجز ابطال المسلسل

ابطال مسلسل موضوع عائلي

مسلسل موضوع عائلي بطولة ماجد الكدواني ، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه دسوقي، محمد رضوان ، محمد شاهين ، جان رامز ، نور اللبنانية وهو من اخراج أحمد الجندي.

بوستر مسلسل موضوع عائلي

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدواني فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمال، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، محمود السيسي، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين .



في إطار من الكوميديا، يدور العمل حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية؛ فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

معلومات عن ماجد الكدواني

حصل على بكالوريوس فنون جميلة وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته في معهد الفنون المسرحية الذي التحق به بعد دراسته للديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، بدأ مسيرته بعدد من مسرحيات الهواة، قبل أن يشارك في عدد من الأعمال التلفزيونية مثل «القنقد» و«نحن لا نزرع الشوك».



اشهر أعمال ماجد الكدواني

اشتهر بتقديم الكثير من الأعمال العربية الكوميدية والدراميه في السينما والتلفزيون، بدأ مسيرته الفنية في منتصف التسعينيات، ومن أشهر أفلامه: جاي في السريع و الرهينة و طير إنت و لا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية) و هيبتا و الأصليين