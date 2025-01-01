قائمة أتالانتا لمباراة إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي.. غياب 3 نجوم

أعلن جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لنادي أتالانتا، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة إنتر ميلان المرتقبة بينهما في بطولة كأس السوبر الإيطالي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، استعداداته للمباراة الحاسمة التي تنتظره أمام غريمه إنتر ميلان، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي لموسم 2024-2025.

موعد مباراة أتالانتا ضد إنتر ميلان

ومن المقرر أن تقام مباراة أتالانتا ضد إنتر ميلان في كأس السوبر، مساء يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق صافرة مباراة أتالانتا وإنتر ميلان، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وعند الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

غيابات أتالانتا ضد إنتر ميلان

ويغيب عن أتالانتا 3 نجوم بسبب الإصابة، هم خوان كوادرادو وماتيو ريتيجي وجيانلوكا ساكاماكا، ويستعرض لكم الموجز القائمة فيما يلي.

قائمة أتالانتا لمباراة إنتر ميلان

وجاءت قائمة أتالانتا لمباراة إنتر ميلان في كأس السوبر على هذا النحو:

حراسة المرمى: كارنيسكي، روسي، باتريسيو.

الدفاع: بيلانوفا، ديميسيتي، هين، كولاسيناك، كوسونو، روجيري، سكالفيني، تولوي، زاباكوستا، باليسترا.

الوسط: بريشيانيني، دي رون، إيدرسون، بازاليتش، ساماردزيتش، سوليمانا.

الهجوم: دي كيتيلار، لوكمان، فانيا فلاهوفيتش، زانيولو.

قائمة أتالانتا لمباراة إنتر ميلان

تشكيل أتالانتا المتوقع ضد إنتر ميلان

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل أتالانتا ضد الإنتر كالآتي:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: ببلانوفا، ديمسيتي، إيزاك هين، كولاسيناك.

خط الوسط: إيديرسون، بازاليتش، مارتن دي رون.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، دايفيد زاباكوستا، شارل دي كيتلير.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد أتالانتا

في حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بتشيك، دي فري، باستوني، دومفريس.

الوسط: باريلا، كالهاناوغلو، مخيتاريان، ديماركو.

خط الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.

القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وإنتر

وتذاع أحداث مباراة إنتر ميلان وأتالانتا، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر الإيطالي في الشرق الأوسط بهذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن المتأهل من مباراة إنتر ميلان وأتالانتا، سيلتقي مع المنتصر من مواجهة يوفنتوس وميلان في المباراة النهائية من البطولة الإيطالية.

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