ليلي علوي وبيومي فؤاد.. أبطال فيلم المستريحة يتحدثون لـ"الموجز" عن كواليس العمل

تحدث ابطال فيلم المستريحة لـ"الموجز" عن كواليس العمل والشخصيات التي قدموها خلال الأحداث اثناء العرض الخاص الذي اقامه صناع الفيلم يوم الاثنين الماضي في احدى السينمات ، حيث تحدث صناع العمل عن كواليس الفيلم والتي تمتعت بالطابع الكوميدي حيث يتعاون الفنان بيومي فؤاد مع الفنانة ليلى علوي للمره الرابعة ، ويشارك في العمل العديد من الأبطال وعلى رأسهم مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة ، محمود الليثي ، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج عمرو صلاح .

ليلى علوي تكشف عن دورها في فيلم المستريحة

وكشفت ليلى علوي في تصريحات خاصة لموقع "الموجز" أنها تشارك الفنان بيومي فؤاد للمرة الرابعة.



وتحدثت ليلى عن دور بيومي فؤاد قائلة : "بيومي عامل كاركتر حلو أوي ولوك هتحبوه ولايق عليها وهيموتكم من الضحك"، حيث يقتبس الأخير لوك الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، في احداث الفيلم، واوضحت أنها تُجسد شخصية جديدة ومختلفة لم تقدمها من قبل حيث تقوم بدور نصابة ومتعددة الأزواج.

عمرو وهبة يكشف شخصيته في فيلم المستريحة

وكشف الفنان عمرو وهبة في لقاءه قائلا انه يُجسد دور ابن ليلى علوي ويعمل في مهنة الهاكرز في احداث الفيلم ، ومن جانبه صرح مخرج العمل عمرو صلاح انه يعمل على تحضيرات الفيلم منذ عامين ولم يستطع قبوله بسبب انشغاله في أعمال أخرى مشيراً أن ليلى علوي تهتم بالتفاصيل لخروج العمل بأفضل شكل.



وتدور احداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

بوستر فيلم المستريحة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي فيلم جوازة توكسيك الذي تدور احداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به.

اقرأ أيضاً:

كلاكيت تاني مرة ..محمد محمود مع فريق ليلي علوي والسر المستريحة

الحريفة 2 والهنا اللي أنا فيه والمستريحة ..أفلام تُعرض في ديسمبر المقبل