جدول مباريات الجولة السابعة بـ دوري أبطال أوروبا.. مواجهات ساخنة لليفربول وبرشلونة

جماهير الكرة العالمية، يترقبون انطلاق مواجهات الجولة السابعة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، والتي تشهد مواجهات نارية بين كبار الفرق بالقارة.

تشهد هذه الجولة قمة نارية تجمع باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، ومواجهة ساخنة لفريق ريال مدريد ضد سالزبورج، ومباراة ليفربول ضد ليل، وأرسنال ضد دينامو زغرب.

مواعيد مباريات الجولة السابعة لـ دوري أبطال أوروبا

تقام منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا يومي 21 و 22 يناير الجاري وتشهد العديد من المواجهات القوية بين فرق القارة.

جدول مباريات الجولة السابعة لـ دوري أبطال أوروبا

يرصد الموجز، مباريات الجولة السابعة لـ دوري أبطال أوروبا وتأتي كالتالي..

جدول مباريات الثلاثاء 21 يناير الجاري بـ دوري أبطال أوروبا ويأتي كالتالي..

أتلانتا ضد شتورم غراتس – الساعة 20:45

موناكو ضد أستون فيلا – الساعة 20:45

أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن – الساعة 23:00

بنفيكا ضد برشلونة – الساعة 23:00

بولونيا ضد دورتموند – الساعة 23:00

كلوب بروج ضد يوفنتوس – الساعة 23:00

النجم الأحمر ضد آيندهوفن – الساعة 23:00

ليفربول ضد ليل – الساعة 23:00

سلوفان ضد شتوتجارت – الساعة 23:00

دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات الأربعاء 22 يناير الجاري ويأتي كالتالي..

لايبزيج ضد لشبونة – الساعة 20:45

شاختار ضد بريست – الساعة 20:45

ميلان ضد جيرونا الأربعاء – الساعة 23:00

آرسنال ضد دينامو زغرب – الساعة 23:00

سيلتيك ضد يونج بويز – الساعة 23:00

فينورد ضد بايرن ميونخ – الساعة 23:00

سان جيرمان ضد مان سيتي – الساعة 23:00

ريال مدريد ضد سالزبورج – الساعة 23:00

سبارتا براغ ضد الإنتر – الساعة 23:00

القنوات الناقلة لمباريات الجولة السابعة بـ دوري أبطال أوروبا

يمكنك متابعة مباريات الجولة السابعة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة.

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