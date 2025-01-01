ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة.. الزمالك يتصدر ومركز مثير لـ الأهلي

باتت المنافسة في جدول ترتيب الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025، على صفيح ساخن بعد الجولة السابعة، خاصة بين الرباعي الناري، الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا.

انتهت منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، مساء اليوم، بتعادل الإسماعيلي المثير مع فيوتشر، وخطف البنك الأهلي الفوز من غزل المحلة.

وشهدت الجولة السابعة من بطولة دوري نايل أيضًا، فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة، وتعادل الأهلي المفاجئ مع إنبي، بينما فاز بيراميدز على الجونة بهدف وحيد.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري والأهلي في الثالث

ويتصدر فريق الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف.

بينما يحل فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مركز مثير وهو الثالث برصيد 12 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع كل من، سيراميكا كيلوباترا والمصري البورسعيدي.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة السابعة الذي جاء على النحو التالي:

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- نادي الزمالك 14 نقطة.

2 -بيراميدز 14 نقطة.

3- الأهلي 12 نقطة.

4 -سيراميكا كليوباترا 12 نقطة.

5- المصري البورسعيدي 12 نقطة.

6- زد اف سي 10 نقاط.

7- فاركو 10 نقاط.

8- بتروجيت 9 نقاط.

9- الاتحاد السكندري 9 نقاط.

ترتيب الدوري المصري

10-البنك الأهلي 8 نقاط.

11- غزل المحلة 8 نقاط.

12- طلائع الجيش 8 نقاط.

13- الإسماعيلي 7 نقاط.

14- حرس الحدود 6 نقاط.

15- إنبي 6 نقاط.

16- الجونة 6 نقاط.

17- سموحة 5 نقاط.

18- مودرن سبورت 5 نقاط

ناصر منسي يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري

والجدير بالذكر، أن ناصر منسي نجم نادي الزمالك، يحتل صدراة ترتيب هدافي الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025، برصيد 5 أهداف، ويأتي خلفه محمود عبد الحفيظ زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا بـ 4 أهداف.

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