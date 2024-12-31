جدول ترتيب الدوري عقب تعادل سيراميكا ضد المصري

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، جدول ترتيب الدوري المصري، عقب تعادل فريق سيراميكا كليوباترا ضد نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025.

شهدت هذه الجولة فوز الزمالك ضد السكندري بثنائية كما شهدت هذه الجولة مواجهة قوية بين الأهلي وإنبي، انتهت بالتعادل السلبي وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما ضد نظيره الجونة.

جدول ترتيب الدوري المصري عقب تعادل المصري ضد سيراميكا

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم الثلاثاء بين المصري وسيراميكا حيث يتصدر نادي الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. الزمالك - 14 نقاط

2. بيراميدز - 14 نقاط

3. النادي الأهلي - 12 نقاط

4. سيراميكا - 12 نقطة

5. المصري - 12 نقاط

6. زد - 10 نقاط

7. فاركو - 10 نقاط

8. بتروجت -9 نقاط

9. الاتحاد السكندري - 9 نقاط

10. غزل المحلة - 8 نقاط

11. طلائع الجيش - 8 نقاط

12. الاسماعيلي - 6 نقاط

13. حرس الحدود - 6 نقاط

14. إنبي - 6 نقاط

15. الجونة - 6 نقاط

16. سموحة - 5 نقاط

17. البنك الأهلي - 5 نقاط

18. فيوتشر - 4 نقاط

الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

مباراة الأهلي ضد إنبي، المقررة مساء الثلاثاء الموافق 7 يناير المقبل، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد سموحة، في الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة أون سبورت الناقل الحصري والوحيد لمسابقة الدوري في مصر.

تشكيل الأهلي ضد سموحة

يرصد "الموجز" تشكيل النادي الأهلي المتوقع ضد سموحة في الدوري المصري ويأتي كالتالي:

حراسة المرمى مصطفى شوبير

خط الدفاع يحيى عطية الله ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

خط الوسط مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور

خط الهجوم مجدى أفشة وبيرسى تاو ووسام أبو علي

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