الكشف عن معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورت عن معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في استعداداته لخوض مباراته المؤجلة أمام فالنسيا، في بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا).

ويتواجه فريق ريال مدريد مع فالنسيا، ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر بطولة الدوري الإسباني، والتي تم تأجيلها في نوفمبر الماضي بسبب الفيضانات التي ضرب إسبانيا مؤخرًا.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد و معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا، في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، على ملعب

ويطلق الحكم صافرة هذا اللقاء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في تمام الحادية عشر، وعند الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موعد و معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا

حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتولى مهمة إدارة مباراة ريال مدريد وفالنسيا، الحكم، سيزار سوتو جرادو، ويعاونه كل من ألفاريز فيرنانديز وبيسيريل جوميز، فيما يكون روبيريز مارين حكمًا رابعًا، بينما يتواجد في غرفة الفيديو مونيز رويز ويساعده بيريتو لوبيز دي سيراين.

معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتذاع هذه المباراة، عبر شاشة بي إن سبورت المسؤولة عن بث مباريات الدوري الإسباني حصريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

أما عن معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا، فهو نوفل باشي وذلك عبر قناة beIN Sports HD 1.

ريال مدريد يسعى لخطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، وخطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز من غريمه أتلتيكو مدريد.

علمًا بأن الفريق الملكي يقع في وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو، بينما يأتي فريق فالنسيا في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

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