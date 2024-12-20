ترتيب الدوري الإسباني عقب فوز جيرونا علي بلد الوليد بثلاثية نظيفة

يترقب عشاق الكرة الإسبانية جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري بعد فوز فريق جيرونا علي نظيره بلد الوليد بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الـ 18 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة.

تشهد هذه الجولة عدد من المواجهات النارية في ظل الصراع الساخن علي صدارة الدوري الإسباني، ويأتي في مقدمتها، مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية ، ومواجهة تجمع فريق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد مساء غد السبت.

مواجهات الدوري الإسباني السبت 21-12-2024

تشهد الجولة الـ 18 لبطولة الدوري الإسباني 4 مواجهات قوية مساء السبت الموافق 21 ديسمبر الجاري وتأتي مواعيد تلك المباريات كما يلي..

خيتافي ضد ريال مايوركا - 3 مساء

سيلتافيجو ضد ريال سوسييداد - 5:15 مساء

أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو - 7:30 مساء

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد - 10 مساء

برشلونة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد كما يلي:

حارس المرمى: بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - كوندي.

الوسط: مارك كاسادو - بيدري.

الهجوم: فيرمين لوبيز - داني أولمو - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث يتصدر فريق برشلونة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة ويحتل أتلتيكو مدريد مركز الوصيف بنفس الرصيد من النقاط.

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 38 نقطة.

3. ريال مدريد، 37 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 33 نقطة.

5. فياريال، 27 نقطة.

6. مايوركا، 27 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 25 نقطة.

8. جيرونا، 25 نقطة.

9. أوساسونا، 25 نقطة.

10. ريال بيتيس، 24 نقطة.

11. إشبيلية، 22 نقطة.

12. رايو فاليكانو، 21 نقطة.

13. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

14. لاس بالماس، 19 نقطة.

15.ليجانيس، 18 نقطة.

16. خيتافي، 16 نقطة.

17. ألافيس، 16 نقطة.

18. إسبانيول، 15 نقطة.

19. بلد الوليد، 12 نقاط.

20. فالنسيا، 11 نقطة.

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