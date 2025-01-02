أسعار الزيت في يناير 2025.. استقرار بعد ارتفاعات مستمرة تعرف عليها

شهدت أسعار الزيوت في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار اليوم الخميس 2 يناير 2025، بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة، هذا الاستقرار يأتي في ظل تطورات السوق، حيث تختلف أسعار الزيوت بين الأنواع المختلفة، سواء كانت خام أو مكررة، وفيما يلي يستعرض الموجز أحدث الأسعار في السوق.

أسعار الزيت عباد الشمس في الأسواق

بلغ سعر زيت عباد الشمس نحو 86.2 جنيه للتر، حيث يتراوح بين 60 إلى 108 جنيهات للتر، وفقًا للبيانات الصادرة عن البوابة الحكومية، بينما سجل سعر زيت عباد الشمس سلايت استقرارًا عند 91.4 جنيه للتر، متراوحًا بين 53 جنيهًا إلى 111 جنيهًا للتر، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا النوع من الزيت.

سعر زيت الذرة في السوق المحلي

بلغ سعر زيت الذرة متوسطًا نحو 104.5 جنيه للتر، مع تباين في الأسعار حيث يتراوح بين 85 إلى 120 جنيهًا، بينما سجل زيت الذرة كريستال سعرًا بلغ 110.4 جنيه للتر، مع تباين في أسعاره بين 80 إلى 130 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت

أسعار الزيت الصويا الخام والمكرر

شهدت أسعار زيت الصويا اختلافًا بين الأنواع الخام والمكرر والمنزوع، حيث بلغ سعر طن زيت الصويا الخام حوالي 57 ألف جنيه، في حين بلغ سعر طن زيت الصويا المنزوع نحو 58 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن زيت الصويا المكرر نحو 61 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

أما فيما يتعلق بالزيوت المكررة، فقد بلغت أسعارها في السوق المصري على النحو التالي:

طن زيت الأولين المكرر سجل 64 ألف جنيه.

طن زيت الذرة المكرر بلغ 62 ألف جنيه.

طن زيت عباد الشمس المكرر وصل إلى 63 ألف جنيه.

تشير أسعار الزيت إلى استقرار نسبي في أسواق الزيوت خلال بداية يناير 2025، رغم الارتفاعات التي شهدتها السوق في الأيام السابقة، ويُتوقّع أن تشهد الأسعار تقلبات طفيفة، خلال الفترة القادمة بناءً على تغيرات الطلب والعرض في الأسواق العالمية والمحلية.

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