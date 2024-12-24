أسعار الزيوت في السوق المحلي اليوم بختام التعاملات.. عباد الشمس بكام

شهدت أسعار الزيوت في مصر استقرارًا ملحوظًا في الأسعار مساء اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، وذلك بعد سلسلة من الانخفاضات التي حدثت في الأيام الماضية، هذا التوازن في الأسعار يوفر نوعًا من الاستقرار للمستهلكين الذين يعانون من التذبذب في الأسعار بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا السياق، يستعرض الموجز بعض الاختلافات الطفيفة بين أسعار الزيوت المختلفة، ما يعكس تباينًا في تكاليف الإنتاج والتوريد حسب النوع.

أسعار الزيوت الخام والمكرر في الأسواق

وتستمر أسعار الزيوت الخام والمكرر في التفاوت، حيث يلاحظ اختلافات بين الأنواع المختلفة التي تطرح في السوق المحلي.

في هذا السياق، سجلت أسعار الزيوت الرئيسية كالآتي:

سعر زيت الصويا الخام وصل إلى 58 ألف جنيه للطن.

سعر زيت الصويا المنزوع بلغ 59 ألف جنيه للطن.

سعر زيت الصويا المكرر استقر عند 62 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيوت المكررة الأخرى: تباين بين الأنواع

أما فيما يخص الزيوت المكررة الأخرى، فقد شهدت هي الأخرى استقرارًا، حيث تراوحت أسعارها على النحو التالي:

زيت الأولين المكرر بلغ 63 ألف جنيه للطن.

زيت الذرة المكرر سجل سعرًا قدره 62 ألف جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر استقر عند 64 ألف جنيه للطن.

الزيوت

أسعار الزيوت في المتاجر التجارية.. الفروق حسب العلامات التجارية

بالنظر إلى أسعار الزيوت في المحال التجارية، نجد تفاوتًا أيضًا في الأسعار بين العلامات التجارية المختلفة، حيث سجلت الأسعار في المتاجر الكبرى وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع ما يلي:

زيت عباد الشمس تراوح سعره بين 60 و103 جنيهات للتر، بمتوسط سعر 81.9 جنيه.

زيت عباد الشمس سلايت سجل متوسط سعر 86.8 جنيه للتر، مع تفاوت في الأسعار بين 53 و104 جنيهات.

زيت الذرة سجل متوسط سعر 98.6 جنيه للتر، مع نطاق سعري يتراوح بين 70 و120 جنيهًا.

زيت الذرة كريستال سجل متوسط سعر 103.7 جنيه للتر، مع تفاوت بين 70 و120 جنيهًا.

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