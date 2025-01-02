كواليس متابعات وزير الكهرباء ومحافظ الوادي الجديد التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية

التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.. تُعد محافظة الوادي الجديد إحدى المناطق الواعدة في مصر للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، نظرًا لما تتمتع به من موارد طبيعية مميزة ووفرة في ساعات سطوع الشمس على مدار العام، ومع توجه الدولة نحو تبني سياسات التنمية المستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، أصبحت الطاقة الشمسية خيارًا استراتيجيًا لتلبية احتياجات المحافظة من الكهرباء وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفي هذا الصدد، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لمناقشة سبل التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.

التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية

الموجز يرصد تفاصيل الاجتماع الذي دار بين الطرفان لبحث مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات فى نطاق المحافظة وخاصة مشروعات التنمية والتصنيع الزراعي، وكذلك التغذية الكهربائية وسبل تحسين وتطوير شبكة الكهرباء بما يساهم في تحسين خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين.

كما ناقش الاجتماع بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات لدعم الشبكة الكهربائية وتوفير التغذية اللازمة لبعض مناطق الاستصلاح الجديدة فى نطاق المحافظة، وكذلك الإجراءات التى يتم اتخاذها للحد من الفقد الفنى والتجاري وموقف إقامة محطات محولات فى الخارجة وباريس والفرافرة وتركيب العدادات الذكية فى أبوطرطور وغيرها من المشروعات.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي فى نطاق محافظة الوادي الجديد وسبل تقديم الدعم والمساندة للقطاع للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وبناء المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء فى إطار تعظيم العوائد واستغلال السطوع الشمسى الذى تتمتع به المحافظة.

لقاء وزير الكهرباء ومحافظ الوادي الجديد

تحسين خدمات الكهرباء

وبدوره، شدد وزير الكهرباء على حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة على مواصلة الجهود فى إطار الخطة العاجلة لتحسين خدمات الكهرباء ودعم خطط التنمية في مختلف محافظات الجمهورية لاسيما محافظة الوادي الجديد من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستراتيجية وتنفيذ خطة المحافظة للتنمية المستدامة وبما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار فى المحافظة.

كما أشار إلى استراتيجية الطاقة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفى محافظة الوادي الجديد تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل ومشروعات الاستثمار الزراعي والمصانع، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

من ناحيته، ثمن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جهود التعاون المستمرة مع الوزارة لمساندة جهود التنمية ودعم خطة التوسع وتدعيم شبكات الكهرباء على مستوى المحافظة، لافتًا لحرص المحافظة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لاستغلال مواردها الطبيعية وما تتمتع به من سطوع شمسي على مدار العام في إقامة محطات طاقة شمسية جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق العديد من الفوائد، من بينها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم جهود مصر لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، كما تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل.

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لقاء وزير الكهرباء ومحافظ الوادي الجديد

لقاء وزير الكهرباء ومحافظ الوادي الجديد