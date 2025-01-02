الجيزة تغلق شارع الهرم كليًا اليوم.. إليك التحويلات المرورية الجديدة

تبدأ محافظة الجيزة اليوم في إغلاق كلي لشارع الهرم أمام حركة المرور في الاتجاه القادم من المريوطية لميدان الجيزة، وذلك بسبب تسليم موقع محطة مترو الأنفاق (13 - الجيزة) الواقعة في منطقة نصر الدين، وذلك في إطار الأعمال الإنشائية لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

مترو الأنفاق



ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، يبدأ قرار إغلاق شارع الهرم من الساعة 11:55 مساء الخميس 2 يناير 2025 وسوف يستمر غلقها حتى انتهاء الأعمال.

تحويلات مرورية لتسهيل الحركة

وتوجد تحويلات مرورية لتسهيل الحركة، بالنسبة للقادم من شارع الهرم باتجاه ميدان وكوبري الجيزة المعدني سيتم تحويل السيارات لشارع ترعة الزمر وصولاً لميدان الحسينية، ثم الاتجاه يساراً للصعود على كوبري العمرانية والنزول إلى شارع ربيع الجيزي، ومن هناك يتم العودة عبر أول فتحة دوران في شارع ربيع الجيزي نحو ميدان الجيزة واستكمال السير وصولاً لكوبري الجيزة المعدني.

أما بالنسبة للقادم من شارع الهرم باتجاه شارع الملك فيصل أو كوبري الملك فيصل فيمكنه الدوران من فتحة الدوران أمام مديرية الجيزة الزراعية والعودة بشارع الهرم حتى شارع أحمد كامل (بعد مبنى محافظة الجيزة)، ثم الدخول يميناً لشارع أحمد كامل وصولاً إلى شارع الملك فيصل.



أما بالنسبة للقادم من شارع ترعة الزمر باتجاه ميدان وكوبري الجيزة المعدني ستتحول السيارات إلى شارع الهرم باتجاه المريوطية عبر فتحة دوران مستحدثة أسفل محور الفريق كمال عامر، ثم استكمال السير إلى شارع أحمد كامل والدخول يميناً وصولاً لشارع الملك فيصل.

تسهيلات وإرشادات مرورية

أكدت محافظة الجيزة أنه تم رفع كفاءة الطرق البديلة من خلال أعمال الرصف وتحسين الحالة المرورية لتسهيل تنقل المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لكي تقوم بتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية بمحيط الأعمال لتوعية السائقين، إضافة لتعيين خدمات مرورية لضمان انسيابية الحركة بمحيط منطقة العمل.

تطوير طريق مصر-أسيوط الزراعي

في سياق آخر، ناقش المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مع اللواء المهندس طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، عبر اتصال هاتفي، سبل تكثيف الجهود وتسريع وتيرة تطوير طريق مصر-أسيوط الزراعي.

وتناول الاتصال على المنطقة الممتدة بين قريتي المرازيق وأبو رجوان، بطول 4 كيلومترات، حيث يجري العمل على توسعة الطريق ورفع كفاءته لاستيعاب الحركة المرورية المتزايدة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بمركز ومدينة البدرشين لمتابعة مشروعات التطوير المختلفة، وخلال الجولة، استعرض المحافظ مع رئيس الهيئة أبرز معوقات العمل والتصاريح المطلوبة، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات لتحقيق تقدم ملموس في المشروع بما يخدم مستخدمي الطريق ويعزز السيولة المرورية.

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