مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT وزمن الرحلات في العام الجديد

ازدادت عمليات البحث عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT في العام الجديد، لذلك يهتم المواطنين بمواعيد تشغيل وسائل النقل العامة.

يشهد المترو إقبالًا يوميًا من ملايين الركاب للتنقل في القاهرة الكبرى والمدن الجديدة الذين يعتمدون عليه لتوفير الوقت والجهد، وفيما يلي يستعرض الموجز، المواعيد وزمن الرحلات والتفاصيل التشغيلية لهذه الوسائل فيما يلي:

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق الخط الأول

• يبدأ التشغيل يوميًا عند الساعة 05:15 صباحًا.

• ينتهي التشغيل عند الساعة 01:00 صباحًا.

مواعيد أخرى قطار بالخط الأول

• من محطة حلوان: ينطلق قطار آخر الساعة 11:40 مساءً.

• من محطة المرج الجديدة: ينطلق قطار آخر الساعة 11:45 مساءً.

• التقاطع مع الخط الثاني: يتم في محطة أنور السادات الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

• التقاطع مع الخط الثالث: يتم في محطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

مترو الأنفاق

زمن الرحلة ومدى انتظام التقاطر

• زمن الرحلة الكاملة بين محطتي حلوان والمرج الجديدة يبلغ 79 دقيقة.

• مدة التقاطر بين القطارات على مدار اليوم تصل إلى 4 دقائق.

• يعمل الخط الأول وفق جداول تشغيل تأخذ بعين الاعتبار كثافة الركاب خلال الأيام العادية والعطلات، حيث يتم تسيير حوالي 500 رحلة يوميًا.

خصائص أسطول مترو الأنفاق

• يضم الأسطول 62 قطارًا بسرعة تشغيل تصل إلى 80 كم/ساعة.

• كل قطار يتكون من 3 وحدات بطاقة استيعابية تصل إلى 2583 راكبًا لكل قطار.

القطار الكهربائي الخفيف (LRT): حلقة وصل المدن الجديدة

• يعمل بالتوازي مع شبكة مترو الأنفاق لتخفيف الضغط عن الخطوط الرئيسية.

• يربط بين المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، العاشر من رمضان، ومدينة بدر.

• زمن التقاطر يتراوح بين 7 و15 دقيقة حسب الكثافة.

• مواعيد تشغيله متزامنة مع مواعيد مترو الأنفاق لضمان تكامل الخدمة.

مترو الأنفاق

تحسين مستمر للخدمة

تقوم الجهات المختصة بتحديث جداول التشغيل ومواعيد الرحلات بشكل دوري لتلبية احتياجات الركاب وضمان مستوى عالٍ من الخدمة، بما يتناسب مع تزايد الطلب على هذه الوسائل في ظل توسع المدن الجديدة.

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