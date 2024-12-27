محافظة الجيزة: 2000 مقعد مدرسي جديد لدعم مدارس المحافظة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على إستمرار تسليم مقاعد مدرسية جديدة وتوزيعها على المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم، طبقًا للاحتياجات الفعلية لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، وفيما يلي سيوضح لكم موقع الموجز كل التفاصيل .

المحافظ: تذليل العقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين

وأكد علي تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة مشيرًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة وآمنة تنفيذًا لرؤية مصر 2023.

تدعيم المدارس بـ 2000 مقعد مدرسي

وأعلن المحافظ عن تدعيم المدارس بعدد 2000 مقعد مدرسي (ديسك) جديد لسد إحتياجات كل مدرسة إلى جانب قيام مديرية التربية والتعليم بتسكين المعلمين للمواد التى تواجه عجز بعد بيان إحتياجات كل إدارة تعليمية.

استعداد المدارس لاستقبال الامتحانات

وناقش محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمنطقة الأزهرية لإستقبال إمتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

حيث وجه المحافظ برفع درجة الإستعدادات ومراجعة المدارس والمعاهد للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الإمتحانات وتلافى أية ملاحظات.

الإنتهاء من إنشاء 7مدارس

كما إستمع المحافظ خلال الإجتماع لجهود فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة خلال شهر نوفمبر حيث تم الإنتهاء من إنشاء 7مدارس جديدة وإنهاء الاستعدادات للبدء فى إنشاء 7 مدارس أخرى في اطار خطة المحافظة لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس وتهيئة المناخ الملائم.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

يتم عقد امتحانات طلاب صفوف النقل بكافة الانظمة التعليمية، حيث يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

امتحانات الفصل لدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ولاتعليم الفني عن موعد امتحانات الصف الشهادة الإعدادية 2025 للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر، أن تبدء الامتحانات من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير2025.

اقرأ أيضا:

في حال فقدان التابليت .. اعرف الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة

جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الإبتدائي بالأزهر والتعليم