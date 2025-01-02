متي تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة وأفضل وقت للدعاء؟

تعد ساعة الاستجابة يوم الجمعة، من أفضل الساعات في اليوم الموافق 3-1-2025، والتي ينتظرها المسلمون في كل أسبوع، لما تحمله من بركات وحلاة وإيمان ورحمة، إذ تتجلى فيها استجابة الدعوات وقبول أغلب الطاعات.

ساعة الاستجابة يوم الجمعة

كما ووردت الكثير من الأحاديث النبوية التي تؤكد فضل هذه ساعة الاستجابة يوم الجمعة، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه”.. (رواه البخاري ومسلم).

ولذلك يستعرض الموجز، تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 على النحو التالي:

تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة

ويذكر أن دار الإفتاء المصرية، أوضحت في وقت سابق، أنه اختلف رأي العلماء في تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة، حيث يرى البعض منهم أنها تكون بين جلوس الإمام للخطبة حتى انقضاء الصلاة.

فيما رجح البعض الآخر أنها في الساعات الأخيرة من نهار الجمعة قبيل المغرب، كما أجمعت النصوص الشرعية على أهمية تحري هذه الساعة والإكثار من الدعاء خلالها.

ساعة الاستجابة يوم الجمعة

حيث يحرص المسلمون على الاستعداد لهذا اليوم المبارك بقراءة سورة الكهف والذكر، و الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم والاستغفار، والتضرع إلى الله بالدعاء، كما يتميز المساجد في هذا اليوم بروحانية عالية وهادئة، إذ يتوجه المصلون بأكف الضراعة إلى السماء، راجين من الله تحقيق آمالهم ومغفرة ذنوبهم وإستجابة دعواتهم.

فضل ساعة الاستجابة يوم الجمعة

كما تظل ساعة الاستجابة يوم الجمعة، إحدى أعظم الهبات الإلهية التي تحيي في النفوس الأمل وتجدد الإيمان والطاعه وحب النفس، داعية المسلمين إلى التعلق بالله والثقة في رحمته ومغفرته.

ساعة الاستجابة يوم الجمعة

ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة في يوم الجمعة، حيث جاء قولًا على ما رواه أبو داود وغيره، عن أوس بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، قال: يقولون: بليت، قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم.

صيغة الصلاة الإبراهيمية

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابه اجمعين.

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