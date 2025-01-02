س&ج.. هل يجوز صيام شهر رجب كامل؟.. دار الافتاء المصرية تجيب

هل يجوز صيام شهر رجب كامل.. مع بداية شهر رجب 1446 هجريًا، يبدأ المسلمون في مختلف أنحاء العالم بالتحضير لهذا الشهر الفضيل الذي يحمل أهمية خاصة في التقويم الهجري.

حيث يشهد هذا الشهر تزايدًا في الأعمال الصالحة من صيام وقيام وذكر، حيث يعد من الأشهر الحرم التي خصها الله سبحانه وتعالى بمكانة عظيمة، إلا أن التساؤل حول صيام شهر رجب كاملاً يظل قائماً، مما يستدعي النظر في الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الشهر المبارك، وفيما يلي يسلط موقع الموجز فيما يلي الضوء على توضيح دار الافتاء المصرية حول تسلؤلات المتابعية بشأن حكم صيام شهر رجب كامل.

هل يجوز صيام شهر رجب كامل

هل يجوز صيام شهر رجب كامل

حكم صيام شهر رجب كاملاً محل نقاش بين الناس، حيث يعتقد البعض أن صيامه بالكامل غير جائز وأن من يفعله يأثم، و لكن وفقًا لما ورد من دار الإفتاء، فإن صيام شهر رجب كاملاً جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا إثم على من يفعله، و يستند هذا الحكم إلى عموم الأحاديث التي تشجع على التطوع بالصيام، ولم يذكر أي من العلماء المعتبرين أن صوم شهر رجب محرم أو مكروه.

آراء العلماء في صيام شهر رجب كاملاً

وقد أكد الحافظ ابن الصلاح في فتاويه أن صيام رجب كاملاً لا يُؤثِّم من يفعله، كما وصف العلامة ابن حجر الهيتمي من ينهى عن صيامه بالجهل، مشيرًا إلى أن هذا التحريم مبني على أحاديث باطلة لا يصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما نقل العز بن عبد السلام فتوى في الرد على من ينهون عن صيام رجب، مؤكدًا أن من يصومه تقربًا إلى الله تعالى فإن ذلك مشروع ولا حرج فيه، مستندًا إلى الأحاديث الصحيحة التي تفضل الصيام كعبادة، بناءً على ذلك، فإن صيام شهر رجب كاملاً أمر جائز شرعًا، ولا مانع منه من الناحية الدينية.

هل يجوز صيام شهر رجب كامل

جواز صيام رجب كاملاً

من جانبه، أكد الدكتور السيد عبدالباري، عالم الأزهر الشريف، أن شهر رجب هو من الأشهر الحرم التي يضاعف فيها ثواب الأعمال الصالحة، موضحًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذا الشهر وكان يصوم فيه، وأضاف خلال مشاركته في برنامج "مع الناس" على فضائية "الناس"، أن صيام شهر رجب كاملاً جائز لمن يستطيع ذلك، كما يمكن صيام يومي الإثنين والخميس خلاله.

هل يجوز صيام شهر رجب كامل

صيام رجب ليس بدعة

وأوضح الدكتور عبدالباري أن الصيام في شهر رجب ليس بدعة، بل هو مشروع ومحبب، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن فضل صيام شهر شعبان، حيث قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: "ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

هل يجوز صيام شهر رجب كامل

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