3 عبادات في شهر رجب علينا الإكثار منها.. يوضحهم علي جمعة

عبادات في شهر رجب علينا الإكثار منها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو أول أيام شهر رجب، والذي يعد من الأشهر الحرم، التي حرم الله فيها الظلم، ويستحب فيها العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات.



عبادات في شهر رجب علينا الإكثار منها، وقد أوضح الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وظائف شهر رجب في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عبادات يستحب للمسلم الإكثار منها خلال الشهر المحرم، ويوضحها الموجز في السطور التالية.

وظائف شهر رجب ما هي؟

عبادات في شهر رجب علينا الإكثار منها، وكتب جمعة: من وظائف شهر رجب ذكر الله، ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾.

وتابع علي جمعة: وأهل الله وجدوا في القرآن والسنة كلمات أسموها بـ (الكلمات العشر الطيبات) وهم: "سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله".

شهر رجب

وهذه الخمسة يسميها أهل الله بـ (الباقيات الصالحات)؛ لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من هذا الدكان، فبعد رحيل السكان من الدكان، تبقى الباقيات الصالحات، نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: ثم "أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله". وبها تتم العشرة.

الوظيفة الثانية: الدعاء والمناجاة

وأشار إلى أن الوظيفة الثانية لشهر رجب هي الدعاء، والمناجاة، قائلًا: عش مع ربك وناجه، فـ«الدعاء هو العبادة».

وأضاف بأن الوظيفة الثالثة هي قراءة القرآن الكريم، قائلًا: ولمن لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان، يسمع ويتدبر القرآن.

وأختتم جمعة: الدعاء والذكر والتلاوة. وكلها الحمد لله في القرآن والسنة، إذا عدلت نفسك على هذا أصبحت عبدًا ربانيًّا، ورأيتَ اللهَ وراء كل شيء، وعرفت أنك على الطريق الصحيح في علاقتك مع الله، ابدأ بهذا، وغير نفسك، وجدد حياتك.

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